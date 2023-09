A dos días de que se informara el repentino fallecimiento del actor Billy Miller, se revelaron las causas de su muerte.

La madre de actor de “The Young and the Restless” y “General Hospital”, Patricia Miller, indicó en una carta a través de las redes sociales, que su hijo lamentablemente se privó de la vida.

“Billy luchó una larga, dura y valiente batalla contra el trastorno bipolar durante años. Hizo todo lo que pudo para controlar la enfermedad. Amaba a su familia, sus amigos y sus fans pero al final la enfermedad ganó la pelea y él entregó su vida”, escribió la madre en una carta que fue revelada por la representante del actor.

Asimismo, manifestó en la misiva que “las otras causas de muerte que se cuentan no son ciertas”, haciendo referencia a una supuesta sobredosis, una teoría que surgió tras darse a conocer la noticia.

“Ojalá lo fueran, pero simplemente no lo son. Todos lo amamos mucho y estamos tratando desesperadamente de afrontar nuestra pérdida. Gracias por el amor y el apoyo”, concluyó

El actor fue hallado muerto el 15 de septiembre, dos días antes de su cumpleaños número 44.

Miller nació el 17 de septiembre de 1979 y creció en Grand Prairie, Texas. Trabajó como modelo antes de ser actor.

Comenzó su etapa actoral en “All My Children”, interpretando a Richie Novak durante un corto tiempo antes de unirse al elenco de “The Young and the Restless” en 2008. Ahí estuvo hasta el 2014.

Sus actuaciones en la serie lograron que se alzara con tres premios Emmy diurnos; dos como Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática y uno como Mejor Actor Principal en una Serie Dramática.

Se unió al elenco de “General Hospital” en 2014 e interpretó a Jason Morgan y Drew Cain hasta el 2019.

Tuvo también apariciones en la serie “Suits”, que protagonizó por Meghan Markle. Asimismo actuó en series como “Ray Donovan” de Showtime y “Truth Be Told” de Apple TV+.

Si usted, algún familiar o amigo está experimentando ideas suicidas, tristeza o alguna emoción que afecte su diario vivir, puede llamar de manera gratuita y confidencial a la Línea PAS de ASSMCA, al 9-8-8, donde profesionales de salud le escucharan y ayudarán para que pueda salir adelante.