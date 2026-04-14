La causa de muerte de Dolly Martínez, exintegrante del reality My 600-lb Life, fue confirmada por su familia días después de su fallecimiento.

Según informó su madre, Staci Thurman, la joven de 30 años murió a consecuencia de complicaciones asociadas a una insuficiencia cardíaca congestiva, condición que enfrentaba desde hace tiempo y que se había agravado en las semanas previas a su hospitalización.

Martínez había sido ingresada el pasado 29 de marzo en un hospital en Fort Worth, Texas, tras presentar problemas relacionados con su corazón y pulmones. Su estado se complicó rápidamente, lo que llevó a los médicos a inducirla a un coma y conectarla a un ventilador.

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La joven nunca logró recuperar el conocimiento.

Dolly Martínez se dio a conocer por su participación en la décima temporada de My 600-lb Life, donde expuso abiertamente su lucha contra la obesidad, la salud mental y la adicción a la comida.

Durante el programa, relató cómo la alimentación se convirtió en un mecanismo para sobrellevar situaciones emocionales difíciles. En ese proceso, se trasladó a Houston para recibir tratamiento con un especialista en cirugía bariátrica.

Aunque logró perder peso, no alcanzó los requisitos para someterse a una operación durante su participación en el reality.

La noticia de su fallecimiento fue compartida por su hermana, Lindsey Cooper, a través de redes sociales, donde pidió respeto para la familia en este momento de duelo.

Además, destacó que la vida de Martínez iba más allá de lo que el público pudo ver en televisión, recordándola por su personalidad y cercanía con sus seres queridos.