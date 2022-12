( The Associated Press )

Robert Downey Jr., conocido mundialmente por darle vida a Tony Stark, el científico multimillonario en el traje de ‘Iron Man’, reveló contundentes detalles sobre su adicción a las drogas cuando era más joven y de cómo logró salir de una de las etapas más oscuras de su vida.

Las confesiones las realizó para ‘Sr.’, el nuevo documental de Netflix que le rinde homenaje a su padre, el cineasta Robert Downey Sr., quien falleció en julio de 2021 y de quien su hijo creció sabiendo que consumía cocaína en el sótano de su casa.

Con el estreno del documental ‘Sr.’ el próximo 2 de diciembre de 2022, también se van conociendo las declaraciones del popular actor de ‘Iron Man’, Robert Downey Jr., quien confesó que desde los 8 años empezaron los malos hábitos de consumo de sustancias.

“Alterábamos nuestra conciencia con sustancias. Yo solo jugaba a un juego de querer apaciguarme a mí mismo, [...] antes de aceptar el hecho de que las cosas se habían descontrolado. Sinceramente, y más que otra cosa, lo recuerdo y pienso ‘es impresionante que de ahí pudiera salir una película terminada”, explicó el intérprete de ‘Iron Man’ para Netflix.

Sin embargo, aseguró que “eso no consiguió detener a los Downey”.

Es que cómo reveló, en su familia también fueron adictos, incluso aún desde muy joven sabía que su papá, Robert Downey Sr., consumía sustancias como cocaína y marihuana.

“Siempre supe lo que ocurría en ese sótano”, aseguró en el documental.

Pero la llegada de Laura Ernst a sus vidas, quien se casó con su padre en 1991, logró darle un rumbo distinto al futuro de la familia, puesto que el cineasta Downey Sr. se rehabilitó por completo de sus adicciones para luego apoyar y aconsejar a su hijo con el fin de que también saliera de ese mundo.

Pese a que Ernst falleció tres años después de la boda a causa de una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), el actor destacó que su padre no volvió a las drogas, aún cuando pasaba por un fuerte dolor al perder a la persona que más le ayudó en sus peores momentos.

“Cuando la perdiste, y seguiste limpio, y yo seguía por ahí fuera, me decías que tenía que seguir en este planeta y no rendirme. No eras exactamente un hombre sin karma. No vamos a jugar con la verdad aquí. Pero aquello fue una cosa súper importante”, dijo dirigiéndose a su papá, quien aún estaba en vida cuando se grabó el documental.

”Aunque me llevó otros 20 años volver a ser persona, tú y Laura se convirtieron en un punto de estabilidad”, confesó Downey Jr.