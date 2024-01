La aventura y las realidades alternas del multiverso delinean parte de la trama de la película puertorriqueña 23 horas, en la que además de una buena dosis de humor, no faltan los escenarios que resaltan la belleza natural de la Isla.

La producción de Vanguardia Films y el cineasta Bruno Irizarry estrena hoy en los cines locales con la actriz Jeimy Osorio y el actor Roy Sánchez-Vahamonde Bonilla como protagonistas. “Es una película de aventura, de sci-fi criollo, en donde mi personaje se encuentra con una tercera parte de un amuleto, y eso hace que se abra un portal. Ahí es que empieza la trama de la película, que empieza a coger velocidad y forma. Ahí es que Jeimy (”Lorena”) y yo nos encontramos. Es una aventura en que nos vamos por diferentes realidades puertorriqueñas”, detalló Roy Sánchez-Vahamonde, quien le da vida a “Manolo” en el filme de 1 hora y 33 minutos.

La rutina del personaje está a punto de tomar un nuevo giro al adquirir una parte de un medallón. “Manolo es un joven puertorriqueño trabajador, un chamaco de familia que vive con su mamá, su hermana y la hija de su hermana, su sobrina, y es una fan boy (fanático) de los juegos de trivia de ciencia ficción”, mencionó. “Es un chamaco que cuando la vida le tira esta aventura, él como que tiene las herramientas, un poquito en teoría, porque siempre ha estado leyendo, pero tiene una vida normal, y de momento cuando le llega esta aventura es como el personaje adecuado para que le pasen estas cosas porque es experto en ciencia ficción, y más o menos sabe lo que está, sabe lo que viene, y a veces saben lo malo que le puede pasar porque sabe la trama”.

El actor confesó sentirse muy a gusto con la identidad de “Manolo”. “Siento que es un personaje bien escrito en el sentido de que es un everyday man, el hombre diario que se levanta todos los días, tiene sus altas y sus bajas en su vida, con su trabajo, sus amistades, con su familia, y a veces cuando la vida le tira estas cosas, aunque estás un poquito nervioso y dudoso de lo que debes hacer, lo haces, y lo hace de una manera de ‘te vas en esta aventura que te tira la vida’”, describió. “Me identifico mucho en ese sentido, además de que yo soy actor y me gusta obviamente el cine, las novelas gráficas, los cómics. Todo lo que sea narrativa de historias me llama mucho la atención. Así que ese geek interno que él tiene, como que me identifiqué un poco”.

En el filme, el personaje de "Manolo" viaja a una realidad alterna donde conoce a "Lorena" (Jeimy Ososrio), quien tiene la reponsabilidad de que todas las realidades de Puerto Rico se mantengan en su sitio. ( Carlos Rivera Giusti )

Sánchez-Vahamonde adelantó que ciertos temas se abordan con una perspectiva diferente a otras producciones. “Somos un país que la historia de nosotros siempre tiene que ver en lo que nosotros hacemos, y en el cine a veces como que el tema de los españoles y los nativos, se toca de una manera trillada. Aquí se toca de una manera bien aventurera y mística, que se retrata muy bien en pantalla. Aparte de que también hay unas críticas sociales, unas críticas políticas, obviamente. Pero es una película de aventura y ciencia ficción”, reiteró. “Tocamos las realidades alternas, los multiversos. Es una sátira también, y hace unas críticas. Como toda comedia, trata un poquito de hacer la crítica que la gente se vaya a identificar cuando la vea”.

Uno de los aspectos que el actor celebra es que la película ya esté disponible para el público, teniendo en cuenta que se grabó en 2017. Se filmó en escenarios de Cabo Rojo, Yabucoa, Bayamón, Vega Baja, San Juan, Cataño y San Sebastián. “Esta película se grabó varios meses antes del huracán María”, rememoró, y repasó que la pandemia fue otro de los factores que retrasó su estreno. “Pero siento que esta película es casi como que ha salido en el momento perfecto que tiene que salir”.

El actor resaltó la buena química que experimentó con la actriz y cantante Jeimy Osorio. “Desde que nos conocimos en el set, yo siento que éramos como primos, como que teníamos una relación bien divertida. Jeimy es supercómica. Es una actriz bien talentosa, y el range de comedia yo no lo conocía de ella, y nos llevamos superbién”.

La cinta también cuenta con las actuaciones de Juan Pablo Díaz, Modesto Lacén, Kisha Tikina Burgos, Carlos Marchand, Chaz Mena, Yazmín Caratini, Brian Tester, Silverio Pérez y Magali Carrasquillo.

Roy Sánchez-Vahamonde extendió una invitación para disfrutar de la producción que, además de Caribbean Cinemas, se exhibirá en cines independientes (Cine Hollywood, Coamo; Cine Fénix, Vega Baja; El Cine, Mayagüez; Auto Cine Santana, Arecibo; y Cine Teatro Manuel Nieves Quintero, Corozal). “La exhortación al público es a que vaya no solo porque es una película local, sino porque un producto para toda la familia”.