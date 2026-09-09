Luego de su estreno y recorrido por las salas de cine de Puerto Rico, “Sana y Salva”, dirigida por Arí Maniel Cruz, llega al streaming digital con el objetivo de acercar esta producción puertorriqueña a espectadores dentro y fuera de la isla.

La película ya puede verse a través de sanaysalvamovie.com, una nueva ventana de exhibición que permite que la producción independiente trascienda las fronteras de Puerto Rico y llegue a una audiencia internacional.

El lanzamiento representa además una apuesta por nuevas alternativas de distribución para el cine independiente y caribeño. La Maza Films, responsable de la producción, busca mediante un modelo directo al público ampliar las posibilidades de exhibición de películas realizadas en la región y extender su recorrido más allá de las salas de cine.

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La llegada al streaming ocurre después de la exhibición de “Sana y Salva” en Puerto Rico, donde la película generó interés entre el público y conversación en torno a la propuesta cinematográfica de Cruz.

“Para una película independiente y caribeña, cada nueva ventana de exhibición representa una oportunidad para seguir encontrando espectadores. Después de su recorrido por las salas en Puerto Rico, llevar ‘Sana y Salva’ al streaming digital nos permite ampliar ese alcance y poner la película al alcance de una audiencia global”, expresó Cruz.

Con este nuevo paso, La Maza Films continúa explorando modelos de distribución que permitan a las producciones puertorriqueñas y caribeñas alcanzar nuevas audiencias y tener una trayectoria más extensa una vez finalizada su exhibición en cines.

“Sana y Salva” ya está disponible para espectadores de todo el mundo a través de sanaysalvamovie.com.