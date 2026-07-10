El cine puertorriqueño busca establecer precedentes en la cultura nacional una vez más con el estreno de "Sana y Salva", la nueva película del director Arí Maniel Cruz, que llegará a las salas de cine de Puerto Rico el próximo 13 de agosto.

Como antesala a su estreno comercial, la producción celebrará una exclusiva premiere el 8 de agosto en el histórico Teatro Alejandro Tapia y Rivera, en el Viejo San Juan, devolviendo el glamour y la relevancia de los grandes estrenos cinematográficos al panorama cultural del país.

“Sana y Salva” busca reactivar la tradición de las alfombras rojas como espacios de encuentro para artistas internacionales, figuras destacadas del entretenimiento, líderes de opinión, medios de comunicación y amantes del cine. El emblemático Teatro Tapia servirá como escenario para una velada que aspira a establecer un nuevo precedente en la presentación del cine en Puerto Rico, apostando por una experiencia concebida con elegancia, cuidado y visión cultural. La ocasión resulta aún más significativa al tratarse de la más reciente propuesta cinematográfica de Cruz, uno de los directores más reconocidos de la industria local.

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La película cuenta la historia de Esther, una inmigrante embarazada que llega clandestinamente a Puerto Rico y se convierte en el blanco de las autoridades. En medio de su desesperada huida, se cruza con Arcadio, un hombre con limitaciones, pero con un corazón tan vasto como la isla misma. Juntos emprenden una travesía tan conmovedora como divertida a través de Puerto Rico, con el objetivo de llegar a la residencia de la tía de Esther en San Juan antes del nacimiento de su bebé. Mientras son perseguidos por las autoridades, ambos deberán enfrentar innumerables desafíos que, poco a poco, fortalecerán una inesperada amistad y transformarán para siempre sus vidas.

El filme está protagonizado por Julietta Rodríguez en el papel de Esther, Mario Guerra como Arcadio y la reconocida actriz mexicana Adriana Paz como Bienvenida, con René Monclova, Modesto Lacén, Laura Gómez, Israel Lugo, Néstor Rodulfo y Luis Roberto Guzmán. Los acompañan Cristina Sánchez, Titito Sánchez, Antonio Hernández, Enrique Julia Oliveras, José Félix Gómez, Miranda Purcell, Yamil Collazo, Johan Soto Villarini, Jessica María, Josean Vargas, Xiomara Rodríguez, Gabriela Gómez, Omar Patín, Héctor Aníbal y la grandiosa Adalgisa Pantaleón.

Luego de su premiere, “Sana y Salva” estrenará en los cines de Puerto Rico el 13 de agosto mediante una exhibición limitada de dos semanas. Este formato especial busca reforzar el sentido de exclusividad y convertir cada función en una experiencia única para el público, invitándolo a disfrutar la película en la pantalla grande durante un tiempo determinado.

Con una narrativa profundamente humana, personajes entrañables y un recorrido visual por diversos rincones de Puerto Rico, “Sana y Salva” promete convertirse en una de las producciones locales más destacadas del año, al tiempo que marca el esperado regreso a la gran premiere cinematográfica y reafirma el poder del filme para conectar con audiencias locales e internacionales