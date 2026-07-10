La música está de luto tras darse a conocer la muerte de Bonnie Tyler a los 75 años, cantante galesa que marcó a varias generaciones con su inconfundible voz rasposa y éxitos como “Total Eclipse of the Heart” y “Holding Out for a Hero”, tema que tuvo un renacimiento inesperado dos décadas después gracias a una de las escenas más recordadas de “Shrek 2”.

“Shrek 2” es considerada por muchos fans como una de las mejores secuelas animadas de todos los tiempos, y uno de sus momentos más icónicos llega acompañado de esta canción que, aunque nació en los años 80, conquistó a nuevas generaciones por la forma en que fue utilizada dentro de la película.

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“Holding Out for a Hero” fue lanzada originalmente en 1984 como parte de la banda sonora de la película “Footloose”. Con la potencia vocal de Bonnie Tyler, una producción llena de energía y una letra sobre la búsqueda de un héroe ideal, la canción se convirtió en uno de los himnos más reconocibles de aquella década.

La aparición de “Holding Out for a Hero” en “Shrek 2”

Veinte años después de su estreno, “Holding Out for a Hero” encontró una segunda vida gracias a “Shrek 2”, película de DreamWorks Animation estrenada en 2004 que se convirtió en un fenómeno mundial.

La canción aparece durante uno de los momentos más importantes de la historia, cuando el Hada Madrina interpreta su propia versión durante el baile real organizado para Fiona y el príncipe Encantador.

Mientras el personaje canta, Shrek intenta llegar al castillo junto a Burro y el Gato con Botas para evitar perder a Fiona. La secuencia, que muestra la carrera contrarreloj del ogro mientras sus amigos lo ayudan, combina acción, comedia y emoción hasta convertirse en una de las escenas más recordadas de toda la franquicia.

Para la película, la versión fue interpretada por Jennifer Saunders, actriz que dio voz al Hada Madrina en inglés. Su estilo teatral y la intensidad de la escena hicieron que la adaptación fuera considerada por muchos fans como una de las mejores escenas musicales dentro de una película animada.

“Shrek 2” convirtió la canción en un clásico para nuevas generaciones

Aunque “Holding Out for a Hero” ya era un éxito antes de aparecer en la película, “Shrek 2” provocó que millones de espectadores jóvenes descubrieran el tema de Bonnie Tyler y lo relacionaran directamente con la historia del ogro verde.

El uso de esta canción también reforzó una de las características más famosas de la saga “Shrek”: recuperar temas populares y darles un nuevo significado dentro de su universo, como ocurrió con “All Star” de Smash Mouth o “I’m a Believer”.

A más de cuatro décadas del lanzamiento original de “Holding Out for a Hero”, la canción permanece como parte del legado de Bonnie Tyler y como uno de esos momentos donde el cine consiguió que una canción encontrara una nueva generación de fanáticos.