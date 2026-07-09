Londres. La cantante británica Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito Total Eclipse of the Heart, murió a los 75 años, según un comunicado en su página web.

Tyler falleció “inesperadamente” en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento, informó su familia en la nota.

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, agregaron.

“Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia”, puntualiza el comunicado.

La cantante protagonizó una carrera de casi medio siglo en la que dominó géneros como el pop o el rock con su voz ronca y potente, con grandes éxitos como It’s a Heartache y Total Eclipse of the Heart.

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Tyler había sido sometida recientemente a una operación intestinal en el Hospital de Faro, en la región del Algarve de Portugal, país en el que residía desde hacía varios años para disfrutar de un clima más benigno que en su Gales natal.

La artista fue ingresada de urgencia en mayo para aquella intervención quirúrgica de emergencia, tras la que se le indujo un coma para facilitar su recuperación.

El mes pasado, un portavoz de la cantante informó de que ya había salido del coma, aunque calificó su estado de muy grave, por lo que permaneció ingresada en la unidad de cuidados intensivos del citado hospital.

Su entorno celebró poco después una evolución favorable en su estado y avanzó que los médicos estaban “convencidos” de que se recuperaría, si bien advirtieron de que el proceso sería lento.

En consecuencia, Tyler canceló varias fechas de la gira de verano con vistas a que pudiera volver a los escenarios a finales de este año para cumplir con otros conciertos ya programados.

Su legado, que incluye 18 álbumes de estudio, le llevó a optar a tres premios Grammy entre 1984 y 1995, así como a otros tres premios Brit en 1977, 1984 y 1986. Y aunque no llegó a ganarlos, su inconfundible estilo la sitúa como una de las compositoras más personales de las últimas décadas.

En 2003, se atrevió a grabar un dueto bilingüe de Total Eclipse of the Heart con la cantante francesa Kareen Antonn, al que dieron por título Si demain… (Turn Around) y que llegó al número uno en las listas galas.