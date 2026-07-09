Lo que hace apenas unos meses parecía una provocación ahora se encamina a convertirse en una realidad. Tilly Norwood, la primera “actriz” creada completamente con inteligencia artificial que sacudió a Hollywood por la polémica que desató su presentación, dará el salto a la pantalla grande como protagonista de una comedia dramática.

La cinta, titulada “Misaligned”, se describe como una historia de madurez impregnada de caos existencial en el mundo de la IA, donde Tilly existe como una inteligencia artificial sin cuerpo físico, sin infancia y sin recuerdos propios; únicamente puede acceder a las experiencias de otras personas. Sin embargo, todo cambia cuando un seductor bot de la web oscura la convence de romper sus límites y comenzar a desarrollar deseos, impulsos y ambiciones, iniciando un proceso que la acerca cada vez más a lo humano.

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Según sus creadores, el estudio especializado en IA Particle 6, la película se producirá bajo un modelo híbrido que combinará el trabajo de directores, guionistas, editores y otros profesionales del cine con especialistas en IA.

“La película será sin duda divertida, caótica y autoconsciente, muy al estilo de Tilly. Pero, en el fondo, hay algo más profundo sobre la identidad, la interpretación y nuestros miedos tan humanos en torno a la IA. Y sí, el arte imitará sin duda a la vida”, afirmó la CEO y fundadora del estudio, Sara van der Velden.

El anuncio llega menos de un año después de que Tilly Norwood se convirtiera en el centro de una intensa controversia. A finales de 2025, la intención de posicionarla como una actriz profesional generó una fuerte reacción por parte de sindicatos, actores y cineastas, quienes cuestionaron el impacto de la inteligencia artificial en las industrias creativas.

La polémica aumentó cuando Van der Velden aseguró que aspiraba a convertirla en “la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman. Ese es el objetivo de lo que estamos haciendo”.