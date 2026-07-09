La presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López rompió su habitual silencio para desmentir una información falsa que ha circulado en redes sociales, donde un video generado con inteligencia artificial la muestra supuestamente haciendo comentarios ofensivos contra México y su selección nacional de fútbol.

A través de un mensaje publicado en sus plataformas digitales, la querendona de Puerto Rico explicó que decidió pronunciarse debido a la preocupación de sus seguidores y al alcance que ha tenido el contenido manipulado.

“Quería compartirles algo que ha estado circulando y que no es cierto. Mucha gente me ha escrito y se ha sentido indignada por unos supuestos comentarios que piensan que yo hice”, expresó.

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La conductora aseguró que las imágenes fueron alteradas mediante inteligencia artificial y negó categóricamente haber realizado declaraciones en contra del país.

“Hay videos en los que parece que estoy hablando mal de México. Quiero aclarar que eso es inteligencia artificial y que nada de eso es verdad”, afirmó.

Adamari explicó que normalmente evita responder a rumores o especulaciones, pero consideró necesario hacerlo en esta ocasión debido al cariño y respeto que siente por el pueblo mexicano, donde ha desarrollado gran parte de su carrera artística.

“Me parece muy feo que quieran hacer creer que estoy hablando mal de un país que me abrió las puertas, que me ha apoyado tanto, al que respeto, admiro y quiero profundamente”, manifestó.

La artista también enfatizó que nunca ha emitido expresiones ofensivas hacia la comunidad mexicana ni hacia ningún otro grupo latinoamericano.

“Mi intención siempre ha sido promover la unión, el respeto y el cariño entre todos, jamás generar odio, controversias o malentendidos”, sostuvo.

López agradeció el respaldo que ha recibido de sus seguidores y aprovechó para alertar sobre el uso indebido de la inteligencia artificial para crear contenido falso que puede afectar la reputación de figuras públicas.

24 Fotos La hija de la actriz y animadora puertorriqueña Adamari López y el bailarín español Toni Costa, nació el 4 de marzo de 2015.

Actualmente, la presentadora permanece en Uruguay, donde graba la nueva temporada del programa ¿Quién caerá?. Mientras cumple con sus compromisos profesionales, ha compartido en redes sociales cuánto extraña a su hija Alaïa, quien disfruta de unas vacaciones en España junto a su padre, Toni Costa.