“Hacks” ganó el domingo el premio a la mejor serie de comedia en los premios Emmy, superando a “The Bear”, que se llevó a casa varios de los honores de la noche.

“Shogun” rompió un récord al sumar 18 premios Emmy por su primera temporada, en una de varias victorias históricas.

Hiroyuki Sanada ganó el premio al mejor actor en una serie de drama por “Shogun” y su compañera de reparto Anna Sawai ganó el premio a mejor actriz de drama, convirtiéndose en los dos primeros actores japoneses en ganar el Emmy.

Sus victorias le dieron impulso a la serie de FX de cara a uno de los premios más importantes de la noche, donde “Shogun” ganó el galardón la mejor serie dramática.

“The Bear” remontó a lo grande en los Emmy, repitiendo el domingo por la noche cuatro victorias, incluyendo mejor actor, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto en una comedia, pero se le escapó el premio de mejor serie de comedia que fue para “Hacks”.

El astro de “The Bear” de FX, Jeremy Allen White, ganó el premio al mejor actor de comedia por segundo año consecutivo, y Ebon Moss-Bachrach repitió como mejor actor de reparto.

Una sorpresa llegó cuando la actriz de ascendencia puertorriqueña Liza Colón-Zayas ganó el premio a mejor actriz de reparto en una categoría reñida por su papel de Tina Marrero en “The Bear”. El año anterior había ganado en esa misma categoría su compañera de reparto Ayo Edebiri.

“¿Cómo podría haber pensado que sería posible estar en presencia de Meryl Streep y Carol Burnett?”, dijo Colón-Zayas mientras las lágrimas brotaban de sus ojos al aceptar el premio en el escenario del Teatro Peacock en Los Ángeles.

Es la primera latina en ganar en la categoría.

“A todas las latinas que me están mirando”, dijo, “sigan creyendo y voten”.

La oscura y peculiar “Baby Reindeer” de Netflix, obtuvo grandes victorias en las categorías de series limitadas, incluyendo mejor actor y mejor guion para el creador y astro del programa, Richard Gadd, y mejor actriz de reparto para Jessica Gunning, quien interpreta a su acosadora.

“Baby Reindeer” se basa en un espectáculo en solitario el que Gadd describe haber sido abusado sexualmente además de otras luchas emocionales.

“Hace diez años, estaba deprimido, nunca pensé que podría rehacer mi vida”, dijo Gadd entre lágrimas al aceptar el premio de guion. “Aquí estoy, apenas una década después recogiendo uno de los premios de guion más importantes de la televisión”.

Y añadió: “No importa lo mal que se pongan las cosas, siempre mejoran”.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que denuncien públicamente como lo ha hecho Gadd.