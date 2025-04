Levantarse tranquila, preparar su taza de café, correr bicicleta y hacer “pancakes” es todo lo que Sonia Valentín asegura gozar a casi dos meses de su salida de “En la mañana” de TeleOnce.

“Todo esto no lo podía hacer, porque cuando me levantaba a las 3:30 de la mañana, ya a las 6:00 de la tarde estaba dormida, y cuando encaminaba otros proyectos, el cansancio era doble”, compartió con Primera Hora quien fuera presentadora y productora ejecutiva del programa mañanero, resaltando que su retiro del espacio en el que compartía con los periodistas Maricarmen Ortiz, Manuel Crespo, Carlos Tolentino y Andrea Rivera, así como los presentadores Carlisa Colón, Johnny Lozada y Pepe Calderón, era “algo que sabía que iba a llegar en algún momento, que lo había planificado desde hace dos años”.

Pero esa despedida no fue un adiós, sino un hasta pronto, ya que la empresaria arranca una nueva era de autonomía con “Sonia Valentín ENTR3MEDIOS”, una plataforma de gestación con la que marca su regreso al canal 11 con “Confesiones de poder”, su llegada a las ondas radiales con “El calentón” por Radio Isla 1320 AM, al igual que su integración al mundo de los podcasts con “Punto de encuentro”.

“Lo que más se van a poder disfrutar con esta nueva etapa es la profundidad en los temas, porque el tiempo de segmentos en televisión, o un segmento que tenía en radio, no te permiten analizar como se debe, y yo quería tener ese espacio, y eso lo más importante de esta etapa, que me podrán ver en distintas facetas”, resaltó la también directora sobre los proyectos que trabaja junto a la actriz Alba Nydia Díaz y la comunicadora Carla Cristina.

En el caso de “El calentón”, Valentín liderará el espacio donde persigue analizar y comentar sobre los hechos más relevantes de la cotidianidad con la participación de figuras de la política nacional e internacional, cinco días a la semana.

“Ahí me va a acompañar tres días el expresidente del Senado, Eduardo Bhatia, como profesor en (la Universidad de) Princeton y académico, quien me parece importante su voz, más allá de los partidos políticos, de compartirnos esa perspectiva de lo que es gobierno y cómo funciona”, aseguró la comunicadora, quien no descarta que este programa esté exento de careos y diferencias por los sucesos que marcan la sociedad.

El podcast “Punto de encuentro”, por otro lado, sostendrá conversaciones “picantes” de diversos temas, como asuntos de interés público, entretenimiento, cultura, estilos de vida, con recursos especializados, así como contar con diversas perspectivas para encontrar soluciones viables a los sucesos que impactan a la comunidad desde su canal de YouTube.

“Si vamos a hablar de que hay demasiados niños expresando agresividad, vamos a hablar con los expertos, vamos a profundizar sobre ello, y la gente podrá dejar su sentir su opinión. Pero lo más que importa es que trataremos de llegar a ese punto, porque aunque las voces difieran -que es algo que me gusta porque siento que en un medio responsable no se debe excluir a nadie- haremos lo posible por llegar a esa intersección, y que cada quien convenza al internauta”, indicó.

Valentín destacó que “Confesiones de poder” se trata de su trabajo más ambicioso, ya que consistirá en una producción serial, donde cada temporada cubrirá un suceso crítico que impactó al País, cómo influye en el presente y qué ha realizado el tercer sector para contrarrestar, o contribuir, las consecuencias de esas decisiones.

“Podrá ser cualquier tema, positivo o negativo, que se traerá mediante dramatizaciones, recreaciones con inteligencia artificial, entrevistas y análisis. Este será un programa más investigativo, pero se sumará una perspectiva un poco más cinematográfica”, contó.

Pero la boricua deja claro que no todo en esta etapa será escudriñar y fiscalizar, sino que también habrá espacio para el ocio, ya que el evento “#SolteríaNivel” volverá mensualmente a Todo Vino, donde buscan generar un espacio seguro para que los solteros profesionales puedan confraternizar y fomentar comunidad.

“He tenido grandes equipos, he tenido gente muy capaz, que hacen su trabajo, y estamos organizados de forma que los proyectos están saliendo bien, como lo fue éste, que fue un éxito total, y todo esto nos lo ha permitido la autonomía”, indicó sobre el junte que integró también a la actriz Cristina Soler, la sexóloga Erika Michael y la experta en tarot Leticia Ferrer.

“Esto nos permite el ‘quality’, nos permite controlar el mensaje, nos permite controlar la sofisticación. Esto es un momento autónomo al que regreso, que se ven desde casa, se financian desde casa, que me abre las puerta para garantizar o hacerme responsable de los resultados”, enfatizó.

La también directora de la Fundación Alquimia, un organismo que persigue la creación de fuentes de empleo y oportunidades para las nuevas generaciones de comunicadores, aclaró que este esfuerzo le permite “hacer lo que quiera”.

“Esto es lo más importante para mí, sentirme cómoda donde estoy y poder hacer lo que deseo hacer porque, cuando eso pasa, no trabajas”, apuntaló.