De despojar las frustraciones, triunfos e intentos de conquista desde su cuenta de Facebook, ahora lo convertirá en un espacio seguro para modificar su estado civil actual y seguir disfrutando como nunca antes junto a los suyos.

La comunicadora Carla Cristina se prepara para festejar la vida y todo lo que viene con ella en “#SolteríaNivel ¡El evento!“, un encuentro pícaro y acogedor donde le sacará partido a sus experiencias fuera del noviazgo con la ayuda de varias amigas desde el local Todo Vino el próximo sábado, 15 de marzo.

Carla Cristina le saca punta a su estado civil con un fiestón en Todo Vino. ( Suministrada )

La fiesta llevará al público a disfrutar de una fusión de experiencias, desde el “stand up comedy” que estará a cargo de la también productora junto a la actriz Cristina Soler, los consejos picantes de la sexóloga Erika Michael, el “tarot a la criolla” de Leticia Ferrer, mejor conocida como la “La Brujita que Baila”; en la companía del DJ Iván Robles, que estará en los platos dándole ritmo a esta noche llena de sorpresas.

“Esto es un ‘party’ para personas solteras, pero realmente no tienes que ser soltero para estar aquí, puedes disfrutar igual y conocer a otra gente aquí. Igual, hay tantas gamas de parejas, que puedes venir a lo que sea”, resaltó Carla Cristina, en entrevista con Primera Hora desde el local donde se realizará el evento, al tiempo que aseguró está lista para enfrentar sus debilidades como “millennial” sin pareja en la rutina de comedia con la veterana Cristina Soler, quien le ofrecerá sus consejos como una “baby boomer” casada.

“Esto se trata de una colaboración entre ambas, es un diálogo, ella desde su lugar, soltera, en el estado de necesidad que está, bendito, y vamos a compartir unas reflexiones, unos debates, vamos a ver qué es lo mejor para ella”, compartió Soler. “Yo voy a intentar ayudarla a abrir los ojos y decirle de las perspectivas que está perdiendo”.

Cristina Soler y Carla Cristina pondrán a gozar a los solteros y no solteros con su "stand up comedy". ( Suministrada )

Entre carcajadas con sus otras compinches, la artista reconoció que como no sabe cuándo decir “no”, decidió unirse al encuentro solo para explorar más de lo desconocido.

“A lo que yo no conozco y me produce un poco de miedo le tengo que decir que sí, porque es algo que será superado. Carla me llamó y me contó el concepto, pero yo no entendí hasta que llegué aquí. ¡Esto será un ‘party’! Me encanta lo que ella ha integrado aquí. Casi me gustaría estar soltera para venir pa' acá... ¡embuste!” expresó.

Por su parte, Michael resaltó que como es de esperarse cuando una sexóloga se da cita a un evento, ella está puesta a “desmadrar” todo, desde los miedos que enfrentan las personas para romper el hielo hasta sus consejos para fomentar y mantener una relación saludable.

La sexóloga Erika Michael busca "desmadrar" la fiesta con sus consejos para una relación saludable. ( Suministrada )

“Algo que he notado cuando trabajo con solteros es que les cuesta mucho conectar, he tenido en mis consultas gente buenísima, bien capaz, guapa, profesional, que no consiguen pareja, pero cuando analizamos el porqué de todo esto es porque les hace falta unas destrezas sociales, así con unas dinámicas. Vamos a explorar esas que les hacen falta para que las puedan usar a su favor al momento de enlazar”, resaltó la experta en sexualidad y sensualidad humana.

Ferrer, por su lado, destacó que el poder de su mazo del tarot será también elemento clave para este junte, ya que ayudará a los asistentes a responder inquietudes o reconocer esas piedras que se encuentran en el camino para alcanzar el amor.

Leticia Ferrer, la "Brujita que Baila", llevará el tarot al fiestón en "#SolteríaNivel ¡El evento!" ( Suministrada )

“Cuando estás en espacios así hay una gran probabilidad de que puedas conocer un amor tántrico, que es cuando practicas una relación de una manera más pausada y profunda, mostrando una conexión que va más allá de lo físico, o un amor cósmico, que es cuando dos almas se conectan a un nivel más alto, pero cuando las combinas esa relación podría tener más éxito y ser más longeva”, opinó la consultora espiritual, quien resaltó que la actividad la vio reflejada en la carta “Dos de copas”.

Carla Cristina también se siente privilegiada de llevar sus experiencias y ocurrencias en las redes sociales a un proyecto singular para despejarse de cualquier mal, especialmente cuando el mismo se dará a cinco años de que el gobierno decretara el confinamiento por la pandemia del COVID-19.

“Yo quiero que la gente se lleve al momento de leer esto que nosotras no somos las protagonistas, los protagonistas serán ellos. Nosotros seremos unas pequeñas cosas que estarán ocurriendo dentro del jangueo, seremos ese cantito que te estarán proveyendo entretenimiento o en el caso de que estés hablando con alguien con quien realmente no quieres hablar, nosotros vamos a entrar”, aseguró.

Soler sostuvo también que la tertulia será, más allá de un momento para posiblemente modificar tu estado de vida, la oportunidad para fomentar comunidad en medio de un tenso ambiente social y político.

“Esto será una celebración de que no estamos ya en ese lugar que estuvimos hace cinco años, pero también será la ocasión para conectar, para crear comunidad, en estos próximos cuatro años, lo que será urgente. ¿Qué mejor que para Carla estar con otras personas que están pasando por su duro momento?“, manifestó la conocida actriz destacando que no importa tu estatus relacional, lo más importante es valorarse uno mismo.

Los boletos para “#SolteríaNivel ¡El evento!" están disponibles en PR Ticket. Con la compra del mismo se incluirá estacionamiento y una bebida de bienvenida.