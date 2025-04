La curiosidad creció con ella. También, la fascinación por conversar y preguntar.

La periodista Soraida Asad Sánchez rememora los días en sus grados escolares en que algunos maestros veían como un fallo uno de los aspectos principales que la han llevado a triunfar a nivel profesional: el afán por hablar. Su puntuación académica era excelente, pero la observación sobre su dificultad para permanecer en silencio cuando era requerido la persiguió por un tiempo.

“Yo hablaba hasta por los codos, hasta con mi sombra, y lo sigo haciendo”, expresó entre risas la reportera ancla de “Telenoticias Fin de Semana”, noticiero de Telemundo en el que comparte funciones con Jeremy Ortiz.

“Eso es parte de mi forma de ser. Pero sí, yo le llevaba a mi mamá muy buenas notas en clase, pero en conducta tenía unas notas dudosas y era porque hablaba mucho. Creo que ahí estaba el gen de comunicadora, desde el primer momento”, agregó la comunicadora natural de San Juan.

El anhelo por encontrar respuestas y descubrir más sobre el entorno en el que crecía fue forjando su destino. “Siempre fui curiosa y cuestionaba”, confesó. “No me conformaba con una respuesta simple; quería saber por qué. No es un ‘por qué sí’”.

La personalidad ágil y extrovertida que refleja en los medios dista de la de sus días de infancia. “Fui una niña insegura, con mucha timidez en algunas cosas, pero poco a poco me fui soltando”, rememoró pensativa Asad Sánchez, quien confesó que le encanta bailar. “Llegué a soltarme al punto de que fui líder de mi clase en muchas cosas. Estuve en la directiva, envuelta. Era amiga de todos. No tenía problemas con ninguno”.

Con orgullo presume sus raíces boricuas por parte de madre. Del lado paterno abraza su origen palestino. Su padre arribó a Puerto Rico hace más de siete décadas. “Cuando llegó fue con su primo a ver cómo estaban los negocios. La familia de mi mamá en Naguabo eran clientes de ese primo, así que allí mi papá conoció a mi mamá y se enamoraron. De ahí nacimos mi hermana mayor (Jozairaf), mi hermana del medio (Soraya) y yo”.

Ambos orígenes fueron formando su esencia.

“Yo entiendo que he podido coger de ambas culturas lo mejor y eso también se lo transmito a mis hijas”, dijo la madre de tres adolescentes. “Vi una familia donde sí había muchas diferencias y había momentos bien tensos porque es un choque cultural intenso, pero lo supieron manejar y tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia”, prosiguió sobre sus memorias. “Mi papá tenía una fábrica de almohadas, colchas y todo eso”, resaltó sobre varias de las faenas a las que se ha dedicado el empresario. “Tengo en la mente siempre a mi papá, un hombre bien fajón, un hombre que luchó para sacarnos a nosotras hacia adelante, y mi mamá, que siempre estaba ahí. Ella trabajaba desde la casa y a la vez nos cuidaba. Estaba en la casa, cocinaba, limpiaba y cosía”.

¿Cuándo fue tu primera experiencia profesional en el periodismo?

“Fue en una estación que se llamaba Súper Kadena 1320. Yo llevaba una semana y media de haberme graduado y fui porque yo tenía una beca por promedio. El padrino de esa beca en (la Universidad del) Sagrado (Corazón) me puso en contacto con el dueño de esa emisora. Se llamaba Reinaldo Royo. Ese día fui a la entrevista muy preparada y todo, y él me atendió con amabilidad, pero me dijo ‘mira nena, yo ahora mismo no tengo nada para ti, pero tengo tu resumé‘. Y yo, con el mismo amor, salí, con la sorpresa de que al otro día me llama y me dice, ‘yo no sé qué tú tienes, pero Dios está contigo, renunció alguien y te quiero aquí, ¿puedes venir hoy?‘, y así fue”.

A su trayectoria se fueron sumando experiencias en medios como NotiUno, 11Q Radio y El Nuevo Día. También laboró en Primera Hora, donde, entre sus diversas funciones, figuraba su colaboración para titulares en el programa matutino “El Circo de la Mega”. Su primera experiencia en televisión llegó con WIPR, en 2018. A Telemundo se integró en 2024 para un puesto en la mesa de información.

“Como a los dos meses surgió la oportunidad y llegué a ser la reportera ancla de “Telenoticias Fin de Semana”.

¿Cómo ha sido tu experiencia en Telemundo?

Telemundo es un espacio donde siempre quise trabajar. Cuando te pones una meta… Esa era mi meta. Recuerdo que a veces pasaba por el edificio y lo miraba y decía ‘algún día yo voy a trabajar ahí. Y se me dio la oportunidad. Y estoy en un equipo con profesionales de altura, con un ambiente de trabajo que me gusta, que lo disfruto. No existen ambientes de trabajo perfectos en ninguna industria, pero hay entornos muy agradables, y allí es un entorno muy agradable, es una familia. Y desde el primer día me recibieron con los brazos abiertos.

¿Qué tipo de temas prefieres cubrir?

“Me gusta mucho el ‘hard news’ y me gusta el interés humano, porque informar es mi pasión. Sin embargo, el interés humano es la herramienta que nosotros como periodistas tenemos para poder ayudar a quien lo necesita, porque es parte de nuestra responsabilidad”.

¿Cuál ha sido uno de los mayores retos en el periodismo?

“Amo mi profesión, pero amo mi familia, que son mis tres hijas. Y entonces es una carrera bien retante y hay que balancearla bien porque la prioridad en la vida, aparte de ser yo misma, mis hijas son prioridad. Mi profesión la amo y la adoro, pero mis hijas no pidieron nacer y son mi responsabilidad. Así que el manejar las dos cosas siempre ha sido un reto del que he salido airosa”.

¿Cómo ha sido la experiencia como madre soltera?

“Siempre apuesto a la organización. Creo que soy extremadamente organizada y eso es una ventaja. Madres solteras hay muchísimas en Puerto Rico y salimos y nos fajamos todos los días, y mis respetos para todas ellas. Es cuestión de organizarse, es retante y yo lo hago con todo el amor del mundo”.

En asuntos del corazón, ¿hay alguien en tu vida?

“No. Actualmente, no tengo pareja. Yo me divorcié después de un matrimonio de mucho tiempo. Lo más retante de esa experiencia no fue ni siquiera la traición que hubo, fue el asunto de sacar a tres niñas hacia adelante que también estaban en un estado de sorpresa. Así que yo creo que eso fue retante, pero al final del día tengo que decir que fue una gran bendición que eso sucediera”.

¿Cómo sobrellevaste esa etapa en tu vida?

“Yo creo que todos atravesamos tormentas internas. A veces vemos las tormentas como una gran cosa y a veces esas tormentas es lo mejor que nos puede pasar. Detrás de cada tormenta, los dos o tres días después del huracán, se limpia la atmósfera, así que yo creo que así son las tormentas de la vida, pasan y nos podemos caer, podemos llorar, pero no le tomemos cariño a la piedra con la que tropezamos, ni al piso, y mucho menos abrazarla. ¿Te pasó esto, lo otro? Hay que levantarse”.

¿Qué te gustaría en una nueva pareja?

“Debe ser una persona con inteligencia emocional, una persona que sea respetuosa, íntegra y que sea leal, pero sobre todo, más allá de que me respete a mí, es que entienda que yo tengo tres personas que dependen de mí y el respeto no es solamente para mí”.

¿Qué otras aspiraciones tienes a nivel profesional?

“Tengo el deseo de volver a radio o de escribir en algún espacio. Es algo que hice cuando estuve en el periódico Primera Hora, tenía un blog. Me encantaría volver a escribir o volver a radio. Ese contacto con la audiencia es un contacto muy especial. La radio tiene una magia muy exquisita. He tenido la oportunidad de estar en emisoras, tanto AM como FM, dando titulares, y espero poder volver algún día”.