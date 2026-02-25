( captura de pantalla )

El cantante estadounidense de música regional mexicana Luis Coronel se integró la noche del martes como nuevo habitante de la sexta temporada de La casa de los famosos.

¿Quién dijo serenata? 👀🎶 Luis Coronel entra con voz y mucho corazón. Se prendió el mood romántico en #LCDLF6 🏡💣🔥 pic.twitter.com/AUk40wQPfG — La Casa De Los Famosos (@LCDLFTLMD) February 25, 2026

“¿Quién dijo serenata? Luis Coronel entra con voz y mucho corazón. Se prendió el mood romántico en #LCDLF6”, publicó el programa en sus redes sociales al anunciar su ingreso.

La llegada del artista ocurre un día después de la eliminación de la creadora de contenido catalana Zoe Bayona, quien se convirtió en la primera habitante en abandonar esta edición del reality show.

Con su entrada, vuelven a ser 21 los participantes que compiten por el gran premio de $200,000.

Estos son los 21:

-Laura Zapata

-Josh Martínez

-Laura González

-Fabio Agostini

-Stefano Piccioni

-Julia Argüelles

-Celinee Santos

-Kenny Rodríguez

-Kunno

-Caeli

-Yoridan Martínez

-Vanessa Arias

-Lupita Jones

-Jailyne Ojeda

-Kenzo Nudo

-Curvy Zelma

-Eduardo Antonio “El Divo”

-Horacio Pancheri

-Oriana Marzoli

-Sergio Mayer

-Luis Coronel