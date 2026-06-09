El actor estadounidense Sylvester Stallone reveló una escena eliminada de “Rambo 4” que, según afirmó, nunca debió quedar fuera de la versión final de la película.

A través de una publicación en Instagram, el intérprete aseguró que la ausencia de ese fragmento alteró el mensaje original de la cinta y lamentó no haber defendido su permanencia durante el proceso de edición.

La reflexión surgió luego de que compartiera con sus seguidores una secuencia protagonizada por John Rambo y Sarah Miller, una misionera interpretada por Julie Benz. En el diálogo, ambos intercambian opiniones sobre la guerra, la violencia y las consecuencias que los conflictos armados dejan en quienes los padecen.

PUBLICIDAD

Al presentar el video, Stallone destacó la importancia que tenía esa escena dentro de la historia. “Esta escena nunca debió haber sido sacada de “Rambo 4”. Realmente resume la mentalidad de los soldados que sirvieron en Vietnam y quedaron bastante desilusionados”, escribió el actor en su red social.

La secuencia mostraba una faceta más reflexiva del personaje, alejada de las escenas de combate que suelen caracterizar a la saga.

En uno de los momentos más destacados del fragmento, el veterano expresa: “Los viejos comienzan las guerras. Los jóvenes las pelean. Nadie gana. Todos los que están en medio mueren. Y nadie dice la verdad”.

Para muchos seguidores, estas palabras ayudan a comprender por qué Stallone considera que el material aportaba una dimensión más profunda a la trama.

El protagonista de la franquicia también reconoció que, con el paso de los años, ha cambiado su visión sobre algunas decisiones tomadas durante la producción. “Cuanto más viejo me hago, más me arrepiento de no exigir que ciertas cosas permanecieran en esta película, mi película de acción favorita en la que he participado”, señaló.

Asimismo, explicó que la película estaba inspirada en hechos y experiencias reales, motivo por el cual consideraba esenciales algunos pasajes que finalmente fueron eliminados. “Al ceder a la presión y omitir ciertos momentos clave realmente cambió todo el significado de la película”, sostuvo el intérprete al referirse a los cambios realizados antes de su estreno.

La publicación concluyó con una reflexión dirigida a quienes enfrentan decisiones importantes en sus vidas. “Ve siempre con tu corazón y nunca cedas ante las personas que nunca compartirán tu pasión conmovedora”, escribió Stallone, convirtiendo el recuerdo de aquella experiencia cinematográfica en un mensaje sobre la importancia de mantenerse fiel a las propias convicciones.