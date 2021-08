Además de representar una pasión, la presentadora Tania Mamery ve en la actuación un reto, lo que la impulsa a continuar preparándose para fortalecer su anhelo por destacarse en esta rama artística.

El año pasado se estrenó en la faceta de animadora a través de su espacio de entrevistas Instagram Live!. Ahora quiere dedicar más tiempo a contemplar nuevos proyectos que le permitan mostrar que su interés en ser actriz va en serio.

“Lo veo como un reto, y a mí me encantan los retos”, dijo entre risas la artista. “Esa cosquillita, sentir un poco de nervios, a mí me gusta y me dan más ganas y energías de interpretar a una persona que no soy yo, cosas que yo no diría, cosas que yo no haría, y eso me parece bien retante. Me lo disfruto bastante, la verdad”, afirmó Tania, quien estudió comunicaciones y actuación en la Florida Internacional University, en Miami. “Siempre me interesaba”.

Una de esas oportunidades llegó este año a través de la mesera “Roxana”, un personaje que forma parte de la séptima temporada de la galardonada serie de drama y suspenso “The Bay”, del director puertorriqueño Gregori Martin.

“Ella es un poco más coqueta. Yo soy un poco más tímida en mi vida personal, así que eso me gustó”, afirmó al describirla, y resaltó el valor del nombre del personaje, similar al de su madre y su hermana.

“Desde el inicio lo vi como una señal de que por aquí es por donde tengo que ir, que estaba tomando el paso correcto”.

Aunque el director fue quien le hizo el acercamiento para participar en el proyecto fílmico, tuvo que audicionar para lograr el papel.

“Él es espectacular y siente mucho orgullo por sus raíces puertorriqueñas. Me dijo ‘estoy buscando a una puertorriqueña para este papel’. Me dijo si le podía mandar un casting. Les hizo audiciones a diferentes personas, y me seleccionó. Cuando me llamó para decirme que el papel era mío, yo disimulé, pero cuando colgué la llamada, empecé a gritar de la emoción”, manifestó con marcado entusiasmo. “Imagínate, una serie que ha ganado muchos premios, más de diez Emmy, que el actor principal (Kristos Andrews) y la actriz (Karrueche Tran) acaban de ganar un Emmy como mejor actor y mejor actriz principal. Está Draco Rosa, que va a formar parte de este season, y para mí es una leyenda. Yo estaba bien emocionada. No lo podía creer”.

Draco Rosa y Tania Mamery durante la filmación de "The Bay".

La experiencia en el set, que se filmó en lugares como San Juan, Salinas y Canóvanas, le derivó gratos momentos, tanto en personal como en lo profesional.

“Fueron demasiados simpáticos, demasiado nice. También salíamos a comer. Era la primera vez en Puerto Rico para muchos, y como a Gregori le encanta enseñar diferentes lugares en Puerto Rico, compartíamos. Todavía tengo una superbuena relación con muchos de ellos”, resaltó sobre el elenco, que también lo integran Chiara D’Ambrosio, Bianca D’Ambrosio, Mike Manning, Celeste Fianna, Najee De Tiege, Swen Temmel, Meadow Williams y Dante Aleksander. Del talento local, Christian Pagán, Yamil Ureña y Luisito Vigoreaux, con un cameo, formaron parte del reparto.

Nuevas puertas van abriéndose en su aspiración, para la que continúa tomando lecciones de actuación.

“Tengo una oferta que me tienes supercontenta porque es para una película. Es una coproducción entre un país de Latinoamérica y Puerto Rico. Estoy con este proyecto que creo que saldría como para el año que viene”, adelantó. “Es un proyecto de actuación bien interesante, aunque no puedo compartir más detalles”.

La determinación por sobresalir forma parte de su enfoque.

“Este es el principio de muchas cosas. Yo soy bien trabajadora y cuando yo me propongo algo, yo sigo ahí hasta conseguirlo. Estoy cada vez preparándome más para poder hacerlo mejor”.

A su vez, aclaró que aunque separar tiempo para sus aspiraciones como actriz ha provocado una pausa en su labor como moderadora de su espacio en Instagram, no descarta laborar en otros proyectos similares.

“Me han venido varias ofertas que he estado analizando. Una de ellas era muy buena, pero me tenía que mudar a Estados Unidos, y yo prefiero vivir y trabajar aquí”, sostuvo. “Tener un programa de televisión y radio también, pero aquí en Puerto Rico”, reveló la también hija del fallecido productor Topy Mamery, a quien tiene presente en cada paso que da en el ámbito del entretenimiento. “Mi papá es mi inspiración, mi todo. Cada paso que yo tomo, cada propuesta, cada decisión, yo pienso en su legado, en honrar su nombre”, confesó. “Todos los días, todo lo que yo hago es para hacer a mi familia orgullosa”.