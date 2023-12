Telemundo Puerto Rico presentó la semana pasada su upfront, evento en el que anunció a las agencias de publicidad la programación del canal para el próximo año 2024.

Entre las novedades, sobresalió que Hoy Día Puerto Rico tendrá una duración de tres horas. El espacio de noticias y entretenimiento, que actualmente se transmite de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., se extenderá hasta las 11:00 a.m. y con nuevos talentos durante esos 60 minutos. De tal modo que, en algún momento del próximo año, el canal presentará 12 horas ininterrumpidas de programación local los lunes, miércoles, jueves y viernes.

Se informó que los programas locales Alexandra a las 12, Día a Día, Puerto Rico gana, Primera Pregunta, Raymond y sus amigos, Rayos X, Latin Doctors, Atención Atención, Shabum y las distintas ediciones de Telenoticias, continuarán formando parte de la parrilla del canal de Hato Rey en el 2024.

PUBLICIDAD

El late show Aquí con… será una propuesta local que el canal estrenará el 2024.

Siendo año electoral, a través de Voto 2024, Telemundo -en una alianza con GFR Media- presentará los debates con los candidatos a la gobernación, comisaría residente y la alcaldía de San Juan.

Del 26 de julio al 11 de agosto de 2024, la estación presentará los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en París. Antes, regresarán las transmisiones de los juegos del Baloncesto Superior Nacional y el Baloncesto Superior Nacional Femenino.

Los realities no faltarán con la emisión de nuevas temporadas de La casa de los famosos, Exatlón, Top Chef VIP, y Los 50, así como la telenovela turca Golden Boy.

Entre las galas musicales, llegarán los Premios Grammy, Premios Billboard, Premios Billboard de la Música Latina y los Premios Tu Música Urbano.