El periodista Alberto Sánchez Laó será el nuevo reportero ancla de Telenoticias Fin de Semana, según anunció esta noche Telemundo Puerto Rico a través de sus redes sociales.

“¡Bienvenido a la familia de Telemundo Puerto Rico! ¡Mucho éxito en esta nueva etapa!”, lee la publicación compartida por la estación de Hato Rey.

Sánchez Laó se desempeñaba como reportero multimedia de Las Noticias de TeleOnce antes de aceptar este nuevo reto profesional.

El comunicador se integrará al equipo de fin de semana de Telenoticias, compuesto por la reportera de deportes Ana Sofía Sánchez García, la meteoróloga Zamira Mendoza y la reportera ancla Soraida Asad.

Asad había estado al frente del espacio informativo durante los fines de semana tras la salida de Jeremy Ortiz Portalatín, quien desde el pasado mes de enero pasó a formar parte de las ediciones de lunes a viernes del noticiario.