( Paramount Pictures and Skydance )

Corría 1996 cuando Tom Cruise se puso en la piel de Ethan Hunt y abrió la puerta de entrada de una de las sagas más icónicas de la historia del cine: Misión Imposible, un proyecto que le demandó hacer riesgosas escenas de acción, las cuales se convirtieron en un sello de su filmografía. Veinticinco años después del estreno de la primera película, esta semana el actor volvió a los cines con la Misión imposible: la sentencia final (Mission: Impossible–The Final Reckoning) y entre las confidencias, reveló que, aunque tiene mucha experiencia con este personaje, esta producción lo desafió al límite de sus capacidades.

Días atrás, Tom Cruise pasó por el Festival de Cannes para presentar Misión imposible: la sentencia final, la cual recibió una ovación de cinco minutos. Durante el evento, del que también participó el resto del reparto -entre ellos Hannah Waddingham, Angela Bassett, Hayley Atwell, Simon Pegg, Pom Klementieff, Hannah Waddingham y Mariela Garriga- el actor habló con la prensa y, según reconstruyó Vanity Fair, en diálogo con el influencer Reece Feldman, se refirió a la complejidad de las escenas de acción, particularmente a una secuencia en la que literalmente tuvo que caminar sobre las alas de un avión. “Soy un ser humano en ese avión... fue violento. Fue muy violento en ese avión”, admitió.

“Soy piloto acrobático y puedo volar estos aviones, así que ahora elijo el avión y lo presento: ¿qué colores deberían tener?, ¿qué ingenieros tengo construyendo este avión y trabajando en los motores?, ¿hasta dónde puedo llevarlo?”, reflexionó Cruise y aseguró que tuvo que poner en prácticas sus “décadas de conocimiento” como piloto de aviones para llevar a cabo la tarea y realizar las audiciones para encontrar al equipo correcto para que trabajara a su lado. Si bien destacó que seleccionó a pilotos “increíbles” para la escena, los tuvo que entrenar para que pilotearan con él arriba del ala.

En este sentido, sostuvo que aprender a caminar sobre las alas del avión, un tipo de caminata que, según advirtió, “nunca se hizo antes”, fue “realmente extremo”. Aunque estaba seguro de su decisión y tenía el deseo de “ir a gravedad cero” durante esas escenas, y con un avión que estaba en posición invertida, se encontró con serias dificultades, por lo que debió abordar la secuencia “paso a paso”.

Asimismo, a principios de este año reveló que dichas escenas del avión, que se filmaron en Sudáfrica, fueron tan intensas que hasta se desmayó. “Cuando sacas la cara, yendo a más de 120 a 130 millas por hora, no estás recibiendo oxígeno. Así que tuve que entrenarme para respirar. Hubo momentos en que me desmayaba físicamente, no podía volver a la cabina”, dijo en diálogo con Empire.

Misión imposible: la sentencia final, la octava parte de la franquicia, tuvo una recepción positiva a nivel mundial. La película tiene una duración de 169 minutos y es apta para mayores de 13 años.