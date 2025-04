Orgullosa y complacida con su trabajo. Así se manifestó Victoria Sanabria, quien aseguró que extrañará sentir la adrenalina y demostrar su “sazón brutal” en la cocina de “Super Chef Celebrities”.

La trovadora aseguró en entrevista telefónica con Primera Hora que su experiencia en la competencia de Wapa TV fue una llena de gratitud tras sobrevivir diversos retos culinarios y demostrar que cantar e improvisar décimas en unos segundos no son sus únicos talentos.

“Yo esperaba seguir compitiendo un poquito más, pero me achicharré”, expresó Sanabria, quien se convirtió en la undécima participante en quedar eliminada por la decisión que tomaron los “Jueces del Olimpo”, jurado de la competencia que componen los chefs Giovanna Huyke, Enrique Piñeiro y Héctor Rosa.

Victoria Sanabria dedicó unas décimas antes de desfilar por el "Pasillo de las cenizas". ( Suministrada )

La intérprete musical aseguró que nunca se imaginó estar por casi 11 semanas cocinando ante la pantalla nacional, asegurando que logró poner a prueba sus habilidades tras ver tanto a su madre, Nilda Colón, y su esposo, Luis “Tito” Olivera, detrás de la estufa.

“Yo no cocino tanto en casa, pero siempre he visto como cocina Tito y eso me ayudó muchísimo. ¡Demostré que cocino bueno y que tengo un sazón brutal! ¡Me estaba quedando todo superbién!“, expresó entre risas la proclamada ”Diva de la trova", quien se despedió del “reality” con unas emotivas décimas.

Olivera, por su lado, se unió a la conversación expresando que se sorprendió al ver a su pareja esmerarse en el “reality show” del canal 4.

“Veía el programa como el que estuviera viendo algo por primera vez, porque veía a Victoria y decía: ‘¿cómo es posible esto? Esta mujer lleva 24 años engañándome, diciendo que no sabe cocinar y mira qué bien le estaban quedando los platos, y todo el mundo la alababa, diciendo que estaba sabroso’. Ella llevaba ese conocimiento y nunca me beneficié de eso“, sostuvo, en son de humor, el también manejador.

Sanabria, sin embargo, asegura que ahora tiene un poder nuevo sobre su pareja, dejando claro que “la Súper Chef soy yo”.

La guayamesa sostuvo que uno de sus mayores retos en la “Súper Cocina” fue la “Cocina Pick-up”, donde las estrellas tenían que mostrar sus mejores platos bajo presión con el fin de conseguir unos beneficios para la “Noche de Fogón” o quedar “castigados” por su desempeño.

Pero la voz de temas como “Mi Puerto Rico” y “Yo no me voy” afirmó que lo más que echará de menos es compartir con sus compañeros participantes y conectar más con la generación nueva de estrellas y creadores de contenido, a quienes reconoció tenerles muchísimo cariño.

“Esto fue algo hermoso, el compañerismo, un 100%. Todos nos queremos, todos nos apoyábamos todo el tiempo”, indicó, al tiempo que apreció poder tener la oportunidad de siempre dar una chispa de la cultura nacional en cada episodio de la producción local.