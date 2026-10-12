Crystal Harris, quien estuvo casada con el fundador de Playboy, Hugh Hefner, hasta su muerte en 2017, pidió a la actriz Jessica Biel que reconsidere interpretar una versión ficticia de ella en la próxima película titulada ‘Playmates’.

“Por favor, reconsidera interpretar a la ‘esposa’ de Hefner si esta película intenta idealizar su figura o el mundo Playboy”, escribió la viuda del editor en un mensaje en su perfil de Instagram, tras haberse anunciado el nuevo proyecto cinematográfico de Biel.

Y agregó: “Yo fui realmente su esposa y sufrí abusos sexuales, emocionales, económicos y físicos en esa relación”.

La viuda de Hefner agregó que “muchas otras mujeres también han presentado acusaciones de violación, coacción, drogadicción forzada y explotación” y “también existen preocupaciones profundamente inquietantes que involucran a menores. Espero que todos los implicados en esta película se tomen el tiempo de escuchar a las mujeres que vivieron aquello antes de ayudar a Hollywood a convertirlo de nuevo en algo nostálgico”.

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La reacción de Harris se produce tras conocerse que Biel se ha unido al reparto de la película ‘Playmates’ en la que encarnará a una esposa “ficticia” de Hugh Hefner, creador de ‘Playboy’, a quien dará vida el actor Bill Pullman.

El film ambientado en Los Ángeles sigue la vida de Elle, una niña sabelotodo de 13 años (interpretada por Indiana Elle) que considera la Mansión Playboy como su segundo hogar a pesar de ser menor de edad.

Durante su estancia allí, conoce a Anna (Depp), una de las siete aspirantes a ser la “Playmate del Mes” (chica Playboy) y las dos construyen una amistad para lograr ese objetivo.