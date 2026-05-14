Otro canal de televisión puertorriqueña se suma al mundo de los “realities”, y es el que menos piensas.

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, mejor conocido como WIPR, apuesta a mostrar el futuro del empresarismo nacional y darles la mano con el nuevo programa “El Ascenso Empresarial”, que estrena hoy, jueves, a las 9:00 de la noche.

“¡Mira, esto no fue a propósito que la WIPR llegue a los ‘realities’! Esto no es algo de algo de hace un mes, ni tres meses, esto fue algo que llevó casi de un año de preparación“, compartió entre risas el locutor Danilo Beauchamp, quien se pone una vez más el sombrero de productor ejecutivo para el proyecto que seguirá a 20 futuros empresarios a darle forma a sus propuestas de negocio y saber cuáles de los más de 20 incentivos obtendrá del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

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“No queremos hacer esto tan solo un ‘reality’, queremos que los empresarios tengan oportunidad de saber todos los beneficios del DDEC que yo ni sabía nada de ellos, no sabía las ayudas que podía recibir, y ahora con esta información, me abrió los ojos, porque estaba haciendo todo mal”, destacó el puertorriqueño, en entrevista telefónica con Primera Hora.

Beauchamp reveló que uno de los momentos que más le sorprendió fue ver la cantidad de personas que respondieron a la convocatoria para participar del programa que estará al aire cada martes y jueves, a las 9:00 de la noche.

“En menos de dos semanas, llegaron más de 100 compañías registradas, que de ahí salieron los veinte participantes”, indicó.

Los concursantes estarán bajo el ala del secretario del DDEC, Sebastián Negrón, quien los guiará durante el proceso competitivo, al tiempo que informará a la audiencia sobre los incentivos que cuenta la entidad gubernamental, y ayudará a los comerciantes a exponerse ante el panel de jurado compuesto por el empresario Juan Carlos Cruz, propietario de siete restaurantes, el conferenciante financiero José Galíndez y expertos invitados para cada episodio, con el fin de alzarse con uno de los más de 20 incentivos que ofrece el DDEC.

“Este es el único reality en Puerto Rico que realmente ayuda al puertorriqueño”, afirmó el también integrante del “Mega Reguero” de La Mega 106.9 FM.

Luis Rodríguez Díaz, el presidente de la WIPR, manifestó su satisfacción por el nuevo proyecto en que el entretenimiento tradicional, así como el compromiso por informar a las audiencias, se entrelazan en un solo espacio.

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“Lo que queremos es que este programa sea un mecanismo donde nosotros podamos comunicar todos los incentivos y ayudas que pueden recibir los nuevos empresarios a través del DDEC, y que también nosotros podamos darle un espacio a los empresarios que ya cualificaron”, compartió el ejecutivo que, desde este cuatrienio, ha tenido que administrar el canal público bajo un modelo económico de ingresos propios.

El entonces director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito bajo la administración de Pedro Pierluisi compartió que “El Ascenso Empresarial” cumple con el propósito de proveer un beneficio fundamental: educar al pueblo como patrimonio de las telecomunicaciones puertorriqueñas.

“Cuando una persona quiere desarrollar un negocio, hay alternativas, y el Gobierno está disponible para acompañarlos en ese proceso de desarrollar esa idea comercial, y este programa es una excelente oportunidad”, sostuvo.