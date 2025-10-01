El comediante Pedro Juan Villanueva, mejor conocido como “Yeyé”, se despidió en la noche del martes, del programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo, tras 11 años en el espacio televisivo.

Fue presentador y comediante Raymond Arrieta fue quien hizo anoche hizo el anuncio del retiro de Yeyé durante la transmisión del programa.

“Nuestro compañero Yeyé se nos retira hoy del programa. Estamos bien agradecidos. ‘Yeyé’ tiene otros planes junto a su familia y es un ser creyente. Va a estar espiritualmente tranquilo y con tu familia, con tu iglesia. Te vamos a extrañar un montón”, sostuvo Arrieta, acompañado del resto del elenco de actores que participan en la producción.

PUBLICIDAD

Ante la noticia, el público presente despidió a Yeyé con gritos y fuertes aplausos.

“Los amo, los amo. Le doy gracias a todos ustedes que son quienes nos tienen aquí. Han hecho este programa, un programa, bueno, la comedia de la década”, sostuvo Yeyé.

“Yeyé” se ganó el cariño del público con los pasos de comedia que hizo por los pasados 11 años, en especial en el segmento “Gato encerrado”.

Arrieta y Yeyé han trabajado juntos en los últimos 15 años en varias producciones televisivas.

En diciembre de 2019, Yeyé celebró en Juncos su boda con y Jessica Viera Flores, tras cinco años de relación.

Además del programa de Telemundo, Yeyé ha tenido participaciones en teatro. Entre sus trabajos se incluyen las puestas en escena de “Guaraguao Security” y la pieza “Me rompieron la….”.