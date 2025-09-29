Entre el cariño de su gente y numerosas muestras de solidaridad en el camino, el presentador Raymond Arrieta culminó este domingo el segundo tramo de la caminata “Da Vida: La ñapa”, a beneficio del Hospital Oncológico.

El artista partió ayer desde la pista de Salinas, por la PR-3, para completar un recorrido de 10.9 millas hasta llegar al estadio Marcelino Blondet en Guayama. Arrieta inició esta segunda fase el miércoles desde Añasco para continuar a lo largo de cinco días por Mayagüez, Cabo Rojo, Guánica, Guayanilla, Ponce, Juana Díaz, Salinas y Guayama, para un total aproximado de 45 millas.

“Hemos tenido una bendición de que no nos ha llovido en un solo día, esperando tormenta, esperando vaguada”, celebró en entrevista para “Telenoticias”. “Cuando íbamos a salir, aclaraba el día. ¿No será que los pacientes del hospital están orando por nosotros”, prosiguió el talento de “Raymond y sus amigos” y “Día a día”.

La presentadora Jimena Gállego, de “Objetivo Fama”, se unió para caminar durante el último día del recorrido. “Me siento muy afortunada de poder compartir esto con Raymond y el pueblo de Puerto Rico”, dijo para el noticiario.

La primera fase -de tres- la realizó del 27 al 31 de agosto y arrancó desde Guaynabo para continuar por tramos en Bayamón, Toa Baja, Dorado, Vega Alta, Vega Baja, Manatí, Barceloneta, Arecibo, Hatillo, Camuy, Quebradillas e Isabela, hasta llegar a Aguadilla, para un recorrido aproximado de 47.3 millas.

La tercera ruta la completará del 13 al 17 de noviembre, con salida desde Patillas para seguir por Maunabo, Yabucoa, Humacao, Naguabo, Ceiba, Fajardo, Luquillo, Río Grande, Loíza, Carolina, San Juan y Guaynabo hasta llegar a Cataño, donde será el cierre del evento con alrededor de 140 millas recorridas.

El artista, quien a lo largo de estos años con su iniciativa entre 2009 y 2023 logró recaudar $17.5 millones, aspira lograr en este evento número 16 una cifra que supere los $2.5 millones para sumar $20 millones a su compromiso por los pacientes del Hospital Oncológico.

Los interesados en donar pueden hacerlo a través de la venta de camisetas y gorras en las tiendas Me Salvé, y de los rosarios que estarán para la venta en las Farmacias Caridad. También, a través de FirstBank con la cuenta #3004870858, a través de ATH Móvil bajo LIGACANCERPR, o accediendo a la página www.ligacancerpr.org.