Actores, cantantes y músicos tendrán la oportunidad de formar parte del elenco del musical “School of Rock: El Musical”, producción inspirada en la película de Paramount Picures del mismo nombre.

La producción formará parte de la esperada Temporada Broadway en San Juan 2026, una propuesta de BAS Entertainment que le presenta al público puertorriqueño los títulos más reconocidos del teatro musical internacional.

Los interesados deberán acceder a la página www.schoolofrockpr.com para conocer los detalles del proceso de audiciones. La fecha límite para someter la audición es el miércoles, 19 de noviembre.

Los elegibles deberán tener experiencia previa y ser mayores de 12 años.

“Estamos muy entusiasmados de una vez más poder dar oportunidad al talento local que vivan la experiencia de audicionar para uno de nuestros musicales con la posibilidad de ser escogido. Siempre estamos buscando nuevo talento con buena preparación”, expresó Ender Vega, productor de BAS Entertainment, en comunicado de prensa.

¿De qué trata el musical?

La historia de “School of Rock: El Musical” sigue a Dewey Finn, un guitarrista apasionado que, tras hacerse pasar por maestro sustituto, enseña a sus alumnos a formar una banda de rock.

A través de la música, los jóvenes descubren su potencial, rompen las reglas y aprenden que el verdadero éxito está en ser fiel a uno mismo.

El guion está basado en el original, de Mike White, e incluye música de Andrew Lloyd Webber.