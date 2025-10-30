El comediante y creador de contenido Keropi Sánchez continúa su exitosa gira de stand-up comedy “De la Olla que Salí”, sumando un nuevo logro con la función totalmente vendida en de Bayamón, que se llevará a cabo mañana, viernes, 1 de noviembre.

El espectáculo, presentado por Rafo Muñiz para Prolat Entertainment, ha recorrido distintos escenarios de Puerto Rico con gran respaldo del público, consolidando a Keropi como una de las voces más genuinas y queridas del humor local. “En cada presentación, el artista logra conectar a través de su estilo espontáneo, historias personales, comedia limpia, ocurrencias familiares y mucho sabor boricua”, resalta el comunicado de prensa.

Luego del sold out en Bayamón, la gira continuará el sábado, 2 de noviembre, a las 3:00 p.m. en el Teatro Ideal de Yauco. El jueves 14 de noviembre, se presentará en el Teatro José Lugo Emanuelli de Fajardo a las 8:30 p.m. El sábado 16 de noviembre tendrá función en el Teatro Ramos Antonini de Barceloneta a las 3:00 p.m.

Con “De la Olla que Salí”, Keropi refleja “su capacidad de transformar las vivencias cotidianas en un espectáculo divertido, cercano y cargado de autenticidad, reafirmando su crecimiento como comediante más allá de las redes sociales y la televisión”, concluye el escrito.

Los boletos para las próximas funciones están disponibles a través de Ticket Center (www.tcpr.com).