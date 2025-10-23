El carismático Caramelo, quien se estrenó en la actuación en la pieza teatral “La Casa de Maripily All Star”, anunció su puesta en escena “Caramelo busca novia”, una comedia romántica “que promete risas, ocurrencias y mucha picardía”, según destaca el comunicado de prensa.

La obra estrenará el 7 de febrero de 2026 en el Centro de Bellas Artes de San Juan.

Aunque el escrito no detalla quiénes se unirán al elenco, asegura que incluirá “un reparto interesante a tiempo para celebrar San Valentín, luego continuará su gira en Nueva York y la República Dominicana”. También, que hará un “casting” en su obra de teatro para conseguir a su enamorada.

“Con su estilo único y su energía contagiosa, Caramelo apuesta a llevar al público por una divertida travesía amorosa en busca de esa ‘novia perfecta’, combinando humor, música y situaciones cotidianas que harán que todos se identifiquen”, agrega la comunicación escrita.

Caramelo, quien anticipó con entusiasmo que “el público se convertirá en cómplice” de su aventura romántica, reiteró su interés en encontrar a la pareja ideal. “Para San Valentín quiero mi novia, quiero que se disfruten este caramelo”, bromeó.

Los boletos estarán disponibles a partir del próximo 29 de octubre.