“Yo lo que vengo es con candela, este huracan ya está en categoría 15″.

Así se manifestó Maripily Rivera tras agradecer los mensajes de apoyo que rebició tras culminar el más reciente procedimiento quirúrgico al que se sometió.

El proclamado “Huracán Boricua” manifestó que está “muy buena” tras un día de realizarse una maxtopesia, procedimiento que consistió en el levantamiento de los senos, junto a un cambio de implantes, de parte del quirófano Carlos Portocarrero.

“Estoy ‘ready to go’ pa’ ir al gym, ir a un ‘shooting’ de fotos y enseñar estas tetas pequeñas que tengo ahora. Ya no son las Tetas de Cayey”, expresó la modelo y empresaria, en tono de broma, tras destacar que se encuentra en recuperación con su “pompa milagrosa”, un “suerito” de tres días que ayuda con los dolores post-ciguría.

La propietaria de Pompis Stores también destacó que ella se encontrará en descanso pleno, y que volverá a su rutina de ejercicios por asesoría de Portocarrero.

"Quiero recuperarme, después, quiero prepararme para mi última competencia en la categoría de bikini, en enero, espero lanzar mi aplicación ‘fitness’, lanzar los productos míos ‘fitness’, todo esto es como un plan, siempre Maripily tiene un plan, pero es en el momento que dice Dios, porque yo no paro“, resaltó.

Maripily expresó sentirse agradecida por el apoyo del conocido cirujano y su equipo de trabajo, al igual que su padre, Héctor Rivera, y su publicista, Carlos Bermúdez, quienes la acompañaron en el proceso.

“Siempre he estado a punto de hacerme la cirugía, pero lo había cancelado como tres veces esta cirugía, ¡por miedo!“, destacó la ponceña, quien aseguró que, desde los compromisos que tuvo en México tras conquistar la cuarta temporada de ”La casa de los famosos" (Telemundo), y los lanzamiento de sus diversos productos, siempre tenía en mente llevar a cabo la operación.

“Este ha sido el mes que más tranquila he estado, y yo dije que lo voy a tomar para mí, pero lo voy a hacer en Puerto Rico con uno de los mejores cirujanos que me da la confianza de que yo sé que esto va a quedar bien, y hacerlo cerca de mi familia”, expuso.

La puertorriqueña destacó también la cirugia que se realizó “no fue por vanidad”, sino porque, tras llevar implantes de seno sin cambiar por 16 años, uno de ellos ya requería reemplazo.

“Ya yo no quería mis senos grandes, yo quería mis senos pequeños porque he bajado mucho de peso, y ya no los quiero, no los quiero. Ya llegaba a un momento donde yo quería regresar a la normalidad, a como era antes”, apuntaló.

La propietaria de Pompis Stores resaltó que se gozó su etapa con su antiguo busto, que se llegó a realizar luego de años de lactar a su hijo José Antonio “Joe Joe” García, y optar por una intervención menos invasiva para aumentar el tamaño del pecho y seguir su trayectoria en el mundo del entretenimiento.

“Yo estaba en los calendarios, yo estaba en ‘No te duermas’, estaba modelando en bikini, participaba en concursos, y todo eso lo utilizaba. Pero ahora no, todo fue una época, se acabó, ¡esto es una nueva era de Maripily!”, agregó, asegurando que, en el 2026, también se avecina un cambio de look.

“Yo empiezo enero como una mujer nueva, ¡un huracan más fuerte porque lo que vengo es con candela! Este huracan viene a categoría 15, y prepárate, porque podría subir a 20″, aseguró.

“Para ser bella, hay que sufrir”

Maripily aprovechó el momento para compartir unas palabras para aquellas personas que pudieran experimentar una situación como la suya, donde la salud tomó prioridad sobre la imagen.

“Si fuera por mí, yo no me hubiera operado, pero el cuerpo me pedía cambiar mis implantes, y entonces, hay que hacerlo con el mejor cirujano”, destacó la empresaria. “Hay un refrán por ahí que dice que, para ser bella, hay que sufrir”, agregó.

La boricua también recomendó que es importante contar con asistencia médica luego de una cirugía, así como saber reconocer cuándo no se puede tolerar algún dolor en el cuerpo.

“Como yo no juego con mi salud, yo pago por una doctora que esté al lado mío para que no tenga algún percance, y también me mantengo conectada todo el tiempo con tu médico”, expuso.