Maripily Rivera ya salió del Hospital Metropolitano en San Juan acompañada de su padre Héctor Luis Rivera tras someterse a una cirugía de reducción de senos el miércoles.

La empresaria compartió un video en el que se le ve dando algunos pasos y siendo trasladada en silla de ruedas rumbo a su casa.

“Voy ahora de camino a casita a recuperarme, a portarme bien”, dijo Maripily mientras saludaba a sus seguidores. Entre risas, agregó: “Estoy embobada, pero tenemos tetas nuevas mis amores”.

El “huracán boricua” también aprovechó para agradecer al personal del hospital por su cuidado y a su fanaticada por los mensajes de apoyo que ha recibido durante este proceso.

La operación fue realizada ayer en la mañana por el cirujano plástico Carlos Portocarrero, 16 años después de su aumento de senos.

El procedimiento incluía recoger la piel del busto y reemplazar los implantes por unos más pequeños.