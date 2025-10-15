Maripily sale del quirófano tras reducción de senos
La cirugía se realizó 16 años después de su aumento de busto.
PUBLICIDAD
Maripily Rivera salió bien de su cirugía de reducción de senos realizada esta mañana en San Juan, informó su publicista Carlos Bermúdez.
“Ya Maripily salió bien de su operación. Gracias a todos por estar pendientes. Ahora en ‘recovery’ (recuperación)”, compartió Bermúdez en las redes sociales, dando tranquilidad a la fanaticada del “huracán boricua”.
Ya Maripily salió bien de su operación. Gracias a todos por estar pendientes. Ahora en “recovery”.Posted by Carlos Bermúdez on Wednesday, October 15, 2025
Durante la mañana, Maripily publicó imágenes momentos antes de entrar al quirófano, mostrando tranquilidad y acompañada de su padre, Héctor Luis Rivera, y de Bermúdez.
La operación fue realizada por el cirujano plástico Carlos Portocarrero, 16 años después de su aumento de senos.
Relacionadas
El procedimiento incluía recoger la piel del busto y reemplazar los implantes por unos más pequeños.