Maripily Rivera salió bien de su cirugía de reducción de senos realizada esta mañana en San Juan, informó su publicista Carlos Bermúdez.

“Ya Maripily salió bien de su operación. Gracias a todos por estar pendientes. Ahora en ‘recovery’ (recuperación)”, compartió Bermúdez en las redes sociales, dando tranquilidad a la fanaticada del “huracán boricua”.

Durante la mañana, Maripily publicó imágenes momentos antes de entrar al quirófano, mostrando tranquilidad y acompañada de su padre, Héctor Luis Rivera, y de Bermúdez.

La operación fue realizada por el cirujano plástico Carlos Portocarrero, 16 años después de su aumento de senos.

El procedimiento incluía recoger la piel del busto y reemplazar los implantes por unos más pequeños.