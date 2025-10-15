Maripily Rivera compartió con sus seguidores imágenes momentos antes de entrar al quirófano para someterse a una reducción de senos, operación que realizará esta misma mañana.

El “huracán boricua” se mostró tranquila y confiada en el procedimiento, acompañada de su padre, Héctor Luis Rivera, y el publicista Carlos Bermúdez.

“Estamos aquí desde el hospital; todo va a salir bien, estamos en las mejores manos”, dijo Maripily en sus Instagram Stories, mientras un enfermero le colocaba las medias de compresión.

La artista se someterá a esta cirugía luego de 16 años de haberse realizado un aumento de senos.

El procedimiento está a cargo del cirujano plástico Carlos Portocarrero en San Juan.