Será una velada histórica.

La actriz Cordelia González confesó sentir gran ilusión ante la encomienda de ser moderadora de la serie de eventos “Diálogos Icónicos”, cuya primera edición contará con la galardonada artista boricua Rita Moreno.

“Para mí es como un regalo, el que me hayan dado esta oportunidad de poderme sentar a dialogar, a conversar, porque no es ni siquiera entrevistar, o sea, es como conversar con una persona a quien yo admiro y he admirado tanto a través de toda mi vida profesional y personal también”, reveló la reconocida actriz Cordelia González sobre la cita , que será el jueves 21 de agosto a las 7:00 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce (CBA). “Este encuentro es casi un homenaje a ella”.

Rita Moreno se convirtió en la primera artista latina y tercera persona en lograr el codiciado EGOT, un acrónimo que hace referencia a los prestigiosos premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. El público tendrá la oportunidad de conocer con la propia protagonista de la velada, anécdotas y otros aspectos de su célebre trayectoria e, incluso, de su vida personal.

Rita Moreno se convirtio en la primera artista latina en lograr el EGOT (premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony). ( Suministrada )

“Desde pequeña, el nombre de Rita Moreno siempre estaba presente por todo lo que ella estaba haciendo. Pero yo primero decidí ser actriz y después irme a Estados Unidos, a Nueva York, a trabajar. Entonces, la figura de Rita cobra una dimensión diferente y un significado mucho más profundo y más completo para mí”, confesó sobre la influencia de la también ganadora del Grammy en su carrera como artista. “Uno valora realmente los esfuerzos y lo difícil que es triunfar en ese mundo y que ella lo haya hecho en un momento donde el discrimen era mucho más marcado, era mucho más difícil para la mujer y, sobre todo la mujer latina, así que para mí es realmente un sueño hecho realidad”.

Cordelia González compartió cómo será la dinámica para este primer encuentro de “Diálogos Icónicos”.

“Yo creo que ella va a abrir su corazón y su alma al pueblo puertorriqueño”, anticipó sobre la experiencia con la simpática artista. “Primero, va a haber un cóctel en donde la gente va a compartir, y hay una exhibición preciosa de la carrera y la obra de Rita Moreno”, adelantó como preámbulo a la presentación en el escenario de quien ganó el Oscar por su interpretación de “Anita” en la versión cinematográfica de “West Side Story” en la década de los sesenta.

Una vez en la sala, los espectadores podrán disfrutar de la conversación, que será complementada con una galería visual de los momentos más significativos de su trayectoria. Habrá oportunidad para que el público le exprese sus preguntas, iniciativa consentida por la veterana actriz. “Después de eso hay un ‘meet and greet’, o sea, que gran parte del público va a tener la oportunidad de conocerla personalmente”.

Además de descubrir un lado personal y profesional de la estrella de 93 años, González evoca la inspiración que despierta la historia de Rita Moreno en el esfuerzo de las metas profesionales.

“Creo que lo que Rita ha vivido a través de su carrera, cualquier persona de cualquier profesión se va a ver identificada porque es luchar contra obstáculos teniendo el talento, teniendo la voluntad y la fortaleza para seguir adelante y triunfar, y eso es también una lección de vida, es un gran ejemplo”, manifestó con admiración.

“También, para la gente joven que tal vez conoce de Rita Moreno desde otra perspectiva, el que tengan ese acercamiento y se den cuenta de que esta mujer a sus 93 años está sentada en un escenario, continúa activa, y no solamente a nivel profesional, sino a nivel de causas justas que tienen que ver con la humanidad, que tienen que ver con el desarrollo de la mujer, de los latinos, etcétera, es una lección de vida, realmente, un gran ejemplo”.

Más planes para conversar

“Diálogos Icónicos” será una serie de encuentros para que el público viva la oportunidad de conocer mucho más a fondo a grandes figuras puertorriqueñas que se han destacado en el arte y la cultura. “Es una celebración”, manifestó González sobre la intención del proyecto, “darnos cuenta de que hay tantos puertorriqueños que han triunfado en tantos ámbitos”. Los nombres de de los invitados para los próximos conversatorios se anunciarán según se coordinen los encuentros.

“Me parece genial la idea porque nos da la oportunidad de presentar a ese grupo de talentos que se sienten orgullosos de ser puertorriqueños y que han logrado grandes cosas para Puerto Rico y para el mundo”.

Los boletos para “Diálogos Icónicos” están disponibles a través de Ticketera, Ticket Center y en la boletería del CBA de Santurce.