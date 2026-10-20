La dinámica de adentrarse en diversos personajes llegó desde la niñez. El mundo de la actuación no tardó en conquistarlo entre las novelas y los programas de televisión que atrapaban su atención mientras se criaba en su natal Guayanilla.

Sobresalir frente a los reflectores de cualquier escenario le provoca emociones profundas al reconocido actor Julián Gilormini, quien desde muy temprano aprendió también a desarrollarse en su faceta de productor.

“Siempre tuve ese interés por el arte, por la actuación, por crear personajes. Eso fue desde muy pequeño”, reveló el egresado de la Escuela Especializada en Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini, en Yauco. “Ahí me enfoqué en lo que era la especialidad de teatro”.

PUBLICIDAD

La oferta televisiva que disfrutaba en su crianza le sirvió de inspiración y de aprendizaje. “Yo veía mucha televisión puertorriqueña. Recuerdo muchos programas. Me gustaba ver comediantes puertorriqueños. También, novelas mexicanas, las veía con mi abuela y recuerdo siempre estar imitando los personajes. Todo lo que veía me gustaba imitarlo o recrearlo, hacer esa caracterización”.

Sus padres alentaron su pasión por las artes escénicas y el lado creativo de sus proyectos. “Todo lo que rodeaba la actuación me llamaba la atención y con mi grupito de teatro, los mismos que cogíamos clases en la escuela, decíamos ‘mira, vamos a hacer esta producción fuera de la escuela’. Yo la producía sin saber lo que era producir”, dijo sobre un pasatiempo que superaba el afán por cualquier otra distracción.

Su etapa universitaria afianzó su determinación de brillar en el escenario y frente a las cámaras de televisión. “Comencé en la UPR de Río Piedras y posteriormente pasé a Sagrado Corazón, al Departamento de Drama”, expuso sobre la etapa en la que residía en un hospedaje. Las oportunidades de trabajo llegaron pronto. “Me adentré al mundo profesional en San Juan muy rápido. Ya en mi primer año de universidad yo estaba trabajando profesionalmente en teatro”.

Cuando culminó sus estudios, regresó a vivir a su pueblo natal. La distancia no fue obstáculo para continuar su desarrollo profesional. “Yo decía que sí a todo lo que me tocara en San Juan, pero yo viajaba desde Guayanilla. Eso era hora y media de viaje ida y vuelta. Había ocasiones en que mis papás me llevaban a mis ensayos. Hubo un tiempo, cuando comencé también en televisión, creo que en el 2022 en el programa ‘Ahora es’ en Teleonce, que yo comencé viajando. Mis papás me llevaban. Yo hacía el programa y me regresaba para Guayanilla”, relató como muestra del respaldo constante de ellos. “Eso se mantuvo hasta que me estabilicé, conseguí otro apartamento y ya me quedé. Pero sí, al principio fue fuerte”.

PUBLICIDAD

A la vez, Julián laboraba en el negocio de su mamá. “Es un salón de belleza de hace 23 años en Guayanilla. Yo también administraba el salón. Así que había un negocio familiar que también corría, que cuando necesitaba el trabajo iba allá y lo trabajaba y me mantuve. Pero fuera de eso, siempre estuve involucrado en la actuación”.

El lado de los musicales

Su talento para producir y actuar se fue plasmando con naturalidad. Participar de musicales, con el reto que conllevan, se fue sumando al panorama escénico.

“Cantaba por instinto y porque me gustaba imitar. Pero no tenía ninguna formación. No cogía clases de canto ni nada. Simplemente, me gustaba. Se me daba escuchar y copiar. Eso era lo que yo hacía. Por eso viene la imitación también. Yo trataba de replicar y que sonara lo más parecido posible”, recordó el artista. La etapa escolar le permitió explorar esta corriente teatral. La preparación formal llegó en su etapa adulta.

“Aida Encarnación fue mi primera preparación profesional en el teatro musical, vocalmente. Le agradezco a Ender Vega, productor de BAS Entertainment, que fue el que me dio esa primera oportunidad gigantesca en el teatro musical”, sostuvo sobre la experiencia en “Rock of Ages”. Luego trabajó en los musicales de “Shrek” y “Chicago” en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Julián apropia la iniciativa de continuar su aprendizaje, y más teniendo presente lo importante prepararse para ampliar las oportunidades de trabajo.

“Si uno va a estar en actuación, uno tiene que saber que tienes que prepararte en baile, en teatro, en actuación, en canto, en todo, porque la actuación lo conlleva todo”, afirmó enfático Julián, creador y director de Nueva Escena PR. “Eso corre por uno mismo porque uno tiene que ser el que se encargue de mantenerse preparado para cuando llegue esa gran oportunidad, ya tú estés listo para para hacerla, y no prepararte cuando te llegue”.

PUBLICIDAD

Apoyo en las redes

Recrear con humor escenas icónicas de telenovelas mexicanas, clásicos de Disney, caricaturas y hasta de películas de terror es otra práctica que disfruta. Hace años que publica los videos en las redes sociales.

“Comencé con ‘La usurpadora’ y la primera vez que subí un video de parodia no fue ni con la intención de hacerme viral. Simplemente, dije ‘esto está cómico’. Lo subí y el mismo día se fue superviral. Y yo dije ‘contra, pues vamos a seguir haciendo’”.

El actor también ha cautivado con sus imitaciones, entre ellas, la de la empresaria puertorriqueña Maripily.

“Comencé a hacer parodias de doblaje, hasta que llega ‘La casa de los famosos’ y comienzo a hacer a Maripily. Fue un ‘boom’. Estuve toda la temporada haciendo doblajes de ella porque la gente me los pedía. Hice como como 12 doblajes o más”.

Con empeño, se puede

Sus intenciones en la actuación incluyen trabajar en proyectos de cine. La película “Diario, mujer y café”, dirigida y escrita por Roselyn Sánchez, fue su debut.

“El cine era algo que estaba loco de hacer y se me dio la oportunidad. En la de Roselyn tuve la oportunidad de actuar junto a Angélica Vale, y Angélica es imitadora, así que eso ya era para mí era un sueño porque yo la veo a ella desde bien pequeño porque era mi referente en la imitación, y que se me haya dado la oportunidad con ella, fue una bendición”.

PUBLICIDAD

Dentro de las oportunidades en la actuación, hay una que la tiene muy pendiente. “Hago mucho doblaje en redes sociales, pero profesionalmente no he hecho nada en doblaje, así que me gustaría hacer una película de muñequitos o algo así. Eso está en mi ‘bucket list’”.

Por otro lado, el actor reflexionó sobre el compromiso que debe prevalecer para quien desea dedicarse al campo de la actuación y cualquier otra faceta de las artes. “El camino es determinación, disciplina y uno mismo tratar de abrirse las puertas y ver qué posibilidades dentro de tus capacidades pueden hacerse posibles”, sostuvo. A su vez, quiso abordar otro punto en lo que concierne a la profesión de actuar.

“Un mito que llevo escuchando desde siempre y todavía yo creo que siguen repitiendo es que el actor se muere de hambre”, dijo. “Yo puedo decir que se puede vivir de la actuación. Te tienes que preguntar ‘¿cómo puedo hacerlo posible?’. Esa es una de las razones que me motivó a ser productor. ¿Cómo puedo llevar a cabo mis propios proyectos y que sean costoefectivos. Cuando no me llaman, busco las maneras de ver cómo puedo producir”.

“Pegados un musical diferente”, “Pinocho” y “Alerta verde en Navidad” son solo algunas en su lista de producciones teatrales. Actualmente promueve “TOC TOC”, que también presentó en 2024. Las próximas funciones son para el 13, 14 y 15 de noviembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce, y el 23 y 24 de enero del año próximo en Teatro Yagüez en Mayagüez.

PUBLICIDAD

Julián Gilormini fue enfático en la dedicación que implica sobresalir en las artes escénicas. “Siempre tuve claro que yo iba a llegar y que no se me iba a hacer fácil, así que yo tenía que abrir esa puerta. Si alguien no me llamaba para trabajar, pues yo no me podía quedar sentado esperando a que me llamaran para yo empezar a trabajar profesionalmente. Yo tengo que abrirme ese camino primero. Por eso producir lo mantengo como otra carta de presentación. Da mucho trabajo. Requiere también mucha inversión de tiempo, de dinero, muchos sacrificios, pero se logra”, detalló con énfasis.

El artista, quien en asuntos del corazón confesó sentirse “sumamente feliz, emparejado y viviendo una etapa bonita”, destacó lo complacido que se siente del camino recorrido.

“A la edad que tengo, yo debo decir que estoy muy orgulloso de lo que he hecho y de lo que sé que voy a lograr en el futuro, así que optimista y apostando a todo”.

Los boletos para “TOC TOC” están disponibles a través de Ticketera.