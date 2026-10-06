La reconocida actriz Suzette Bacó conmemorará sus 40 años de trayectoria artística a través del espectáculo “Con todas ellas”, que subirá a escena los días 6,7 y 8 de noviembre al Centro de Bellas Artes de Santurce. El encuentro apostará a celebrar cuatro décadas de risas, personajes inolvidables y una carrera que ha dejado su huella en la televisión, el teatro, la radio y el cine puertorriqueño.

Se trata de la primera vez que la artista reunirá en un mismo escenario a varios de los personajes más icónicos que han acompañado su carrera y que se ganaron el cariño del público puertorriqueño, adelanta el comunicado de prensa. Doña Soto, Miss Valentín, Mercedes Sotomayor y Vicky -con su recordado “¡Vaya, Pupiii!”-, serán parte de una presentación cargada de recuerdos, ocurrencias y sobre todo, muchas risas, asegura la nota escrita.

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“Con todas ellas” será una celebración de las distintas etapas de una carrera que durante cuatro décadas ha mantenido a Suzette Bacó como una de las figuras más reconocidas y versátiles de la comedia en Puerto Rico.

Actriz, comediante, coach profesional, productora, locutora, libretista, conferenciante y comunicadora, Bacó ha mostrado su versatilidad y el talento para crear personajes que han trascendido para permanecer en la memoria del público.

Bajo la producción de Ulises Rodríguez y Emineh de Lourdes para Teatro Caribeño. “Con todas ellas” cuenta con libreto de la propia Bacó y la dirección de Emineh. El equipo creativo y técnico está integrado por Aned Cruz en la regiduría escénica; Miguel Rosa en el diseño escenográfico; Lynnette Salas en el diseño de luces; Milton Cordero en el diseño y edición de visuales; Alba Kercadó en el diseño de vestuario; Bryan Villarini en el diseño de maquillaje y peinados; Flor García en utilería y ambientación; y Chenan Martínez a cargo de la banda sonora.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketera y Ticketcenter.

Con varios sombreros

Graduada de la Universidad del Sagrado Corazón con un bachillerato en Telecomunicaciones, Bacó comenzó su carrera en la pantalla chica durante la década de 1980. Desde entonces, ha formado parte de numerosas producciones que han marcado la televisión puertorriqueña, entre ellas “La pensión de Doña Tere”, “En casa de Juanma”, “El show de las 12”, “La tripleta”, “Politiqueando”, “El Condominio” y “Club Sunshine”, además de desempeñarse como conductora de espacios como “Locas de Atar” y “La Noche Encima”.

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Su versatilidad también la ha llevado a desarrollar una extensa carrera sobre las tablas, como actriz y productora a través de su compañía Nueva Alternativa, Inc. así como sus trabajos en radio, cine, prensa escrita, stand-up comedy, maestra de ceremonias, libretista y conferenciante. En la pantalla grande ha participado en producciones como “Dios los Cría 2”, dirigida por Jacobo Morales, y “Los Mecánicos 1 y 2”, entre otras, agrega la comunicación escrita.

En años recientes ha añadido a su trayectoria profesional su labor como Coach Profesional, integrando herramientas de resiliencia, comunicación y transformación personal.

A su vez, Bacó ha sido voz para impulsar causas sociales, particularmente la protección y el bienestar de los animales en Puerto Rico.