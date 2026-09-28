El reconocido cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa presentará en concierto los temas de “Hablando música: la música de José Madera”. El encuentro musical será en el Centro de Bellas Artes de Santurce el miércoles 18 de noviembre a las 8:30 de la noche. Lo que comenzó como un homenaje discográfico a un arreglista que dedicó su vida a engrandecer la música latina, ahora cobrará vida sobre el escenario para convertirse en una experiencia única, destaca el comunicado de prensa.

La producción reunirá en una única función al “Caballero de la salsa” con la majestuosa Orquesta Filarmónica Arturo Somohano y tendrá como invitado de honor al propio José Madera, figura protagonista de este proyecto. No será un concierto de un repertorio habitual de Gilberto Santa Rosa, sino la presentación en vivo de “Hablando música: la música de José Madera”.

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“La presentación llevará al escenario, íntegramente y de manera exclusiva, el repertorio que forma parte de la producción discográfica, concebida por Santa Rosa para reconocer la extraordinaria trayectoria de Madera como arreglista y orquestador. Será una noche dedicada a escuchar en vivo las canciones de este proyecto, con la dimensión musical y la riqueza sonora que adquieren al encontrarse sobre un mismo escenario la voz de Santa Rosa, la fuerza de una gran orquesta y la obra del maestro José Madera”, agrega la comunicación escrita.

“Cuando hicimos este disco, lo hicimos para plasmar en una producción la admiración y el agradecimiento que siento por Madera; un maestro que merece un lugar de privilegio en la historia de nuestra música. Poder llevar ahora esa música al escenario, con José presente, le da otra dimensión al homenaje. Esta noche es para su música, para que la gente la recuerde, la celebre y para que el público pueda vivirla con nosotros”, expresó Gilberto Santa Rosa mediante declaraciones escritas.

“Hablando música: la música de José Madera”, que estrenó en julio, reúne más de una docena de composiciones de Madera interpretadas por Santa Rosa con arreglos al estilo big band y con la magia de los sonidos filarmónicos. La producción recorre diferentes momentos de una obra desarrollada durante más de seis décadas, que incluye ritmos desde el mambo y el chachachá hasta el bolero con matices de jazz.

El repertorio del concierto será exclusivamente de “Hablando música: la música de José Madera”, con los temas Recuerdos del mambo, Buenas noches Che Che, Es nuestra canción, La puerta, El cantante del amor, Fin de un amor, El viajero cantor, Ahora me toca a mí, Abstraídamente, Parece que le gusta, Everybody Loves Somebody, Fiesta de besos, Viva mi tristeza y Vale la pena vivir. Esta última canción sirvió como primer sencillo de una producción en la que Madera participó activamente en la experiencia musical, compartiendo durante el proceso de grabación y escuchando cómo sus composiciones adquirían nuevos colores en las interpretaciones y arreglos concebidos para esta producción.

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Dentro de su trayectoria, Madera ha trabajado para figuras fundamentales de la música, entre ellas Tito Puente, Celia Cruz, Machito, Johnny Pacheco, Willie Colón, Eddie Palmieri, Larry Harlow, Dizzy Gillespie, Diana Ross y James Brown. Su trabajo forma parte de cientos de grabaciones y de numerosas producciones galardonadas con premios GRAMMY, convirtiéndolo en uno de los nombres fundamentales detrás de la evolución del sonido latino.

Los boletos ya están a la venta a través de TicketCenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.