El 6 de diciembre marca la última presentación de uno de los dúos pop más escuchados, Jesse y Joy. Se separan en el Auditorio Nacional de México bajo la presentación “¿Con quién se queda el reno?”, con la salvedad de que ninguno de los hermanos se separa de la música.

Los anuncios en redes sociales sobre esta situación han generado confusión en el público. El que desató esta caja de Pandora fue el músico Jesse con un mensaje en su cuenta de X.

“Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”, dijo.

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Lo más impactante es que Joy comunicó en una rueda de prensa promocional del show navideño en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México que siempre apoyará a su familia. Sin embargo, se enteró de su decisión 20 minutos antes de la publicación. Ella explicó que continuará haciendo música “mientras quieran seguir compartiendo conmigo y escuchando mi voz”.

La controversia en redes sociales

La esposa de Jesse Huerta, Mónica León, utilizó su cuenta de Instagram para compartir su postura en todo este embrollo: “El amor sabe poner límites, y ese es el amor más puro, porque amar es respetar la libertad del otro sin abandonar la propia. Es dejar ser, dejar vivir y, cuando es necesario, saber hasta dónde llega. Porque un límite puesto desde el amor no es rechazo, es una forma de respetar la verdad”. Aunque no menciona el nombre de nadie en la reflexión, muchos comentarios lo atribuyeron a la situación que viven su cuñada y su esposo en este momento.

Nuevo proyecto musical

El furor controversial recibió otro anuncio: Jesse seguirá en la música, pero con una banda, ‘Jesse and the Supernovas’, para continuar en el arte lejos de su hermana. La mayoría de los comentarios alega que su lanzamiento como solista de una banda no colinda con lo antes expresado de querer vivir un tiempo con su familia, pero el artista no ha aclarado la situación.

Cartelera de eventos de Jesse y Joy

Los compromisos musicales que tienen pendientes los hermanos cubren desde su natal México hasta España en los últimos meses del año 2026.

El 21 de octubre se presentarán en CDMX, México. El 31 de octubre estarán en Lima, Perú; 1 de noviembre, Buenos Aires, Argentina; 4 de noviembre, Montevideo, Uruguay; 6 de noviembre, Córdoba, Argentina. El 7 de noviembre, Tucumán, Argentina; 11 de noviembre, Barcelona, España; 13 de noviembre, Sevilla, España; 15 de noviembre, Valencia, España; 16 de noviembre, Madrid, España; 17 de noviembre, Londres, Reino Unido; y su último concierto como dueto, el 6 de diciembre, Ciudad de México, México.