Después de la polémica y las críticas, viene nueva música; o al menos eso es lo que ocurrió con Aleks Syntek, quien tras estar en el ojo del huracán por su reciente actuación en la alcaldía Benito Juárez, acaba de lanzar un nuevo sencillo.

Y eso no es todo, tal y como lo había prometido, se trata de un reguetón, género al que había atacado en los últimos años.

Esta tarde, y sin previo aviso, en las plataformas de streaming y su canal oficial de YouTube apareció “Masepum”, tema que ya causó la reacción de miles de usuarios con opiniones divididas.

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En el video Syntek aparece junto a Moncho Chavea y RUK-O, esta pieza comienza con la frase que se ha hecho viral: “Aleks Syntek está loco, Picasso estaba loco, Frida Kahlo estaba loca, Copérnico estaba loco….”.

Una base de reguatón toma el protagonismo mientras Moncho da el primer verso, para dar paso a la ya conocida letra de “Tú Necesitas”. Lo nuevo, además del ritmo son las rimas de los músicos urbanos junto a Syntek.

Los comentarios se han dividido entre quienes consideran que el escándalo fue una gran campaña de marketing y los que celebran el regreso de Aleks:

“Fuimos testigos de una campaña de marketing magistral… la trolleada del año DIOS!” o “Felicidades Aleks! Has llevado la tradición del Quijote (fingirse loco) para triunfar”.

Esto no es todo lo que ha conseguido Syntek a raíz de lo que las redes han catalogado como un brote psicótico, ya que según plataformas de métricas, sus escuchas han incrementado un 630%.

“Confirmado: Aleks Syntek y Moncho Chavea están locos”, escribió junto al promocional del video oficial en sus redes sociales, hasta el momento no se sabe si continuará lanzando temas nuevos o este será el único.