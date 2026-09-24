El cantante mexicano Aleks Syntek volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras anunciar que rifará el peluquín que suele utilizar, con el objetivo de recaudar fondos para financiar la formación musical de un niño en situación de calle.

La iniciativa fue dada a conocer durante la madrugada del miércoles mediante una publicación en sus redes sociales, donde el intérprete compartió una fotografía de la prótesis capilar y explicó que las personas interesadas podían solicitar información por mensaje directo.

“Rifo mi peluquín; con el dinero le pagaré su desarrollo musical a un niño de la calle”, escribió el artista en su cuenta oficial.

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El anuncio llegó apenas horas después de que Syntek sorprendiera a sus seguidores al aparecer sin el peluquín en una fotografía que publicó y eliminó rápidamente. En esa imagen, el cantante pidió que dejararan de comentar sobre su apariencia física y expresó su deseo de enfocarse en su carrera musical.

La fotografía también apareció como imagen de perfil en su cuenta de TikTok, lo que alimentó la conversación en redes y generó miles de reacciones entre seguidores y críticos.

La rifa forma parte de una cadena de publicaciones realizadas por el músico en los últimos días, en las que compartió referencias a The Beatles, mensajes sobre artistas como Jimi Hendrix y Dani Flow, además de reflexiones personales que provocaron preocupación entre algunos usuarios.

Hasta el momento, ni Syntek ni su equipo de representación han ofrecido detalles adicionales sobre la mecánica de la rifa ni sobre el monto que esperan recaudar con la iniciativa.