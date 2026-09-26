Alejandro Sanz sorprendió a sus seguidores con un cambio de imagen durante su aparición junto a Shakira en Madrid. A sus 57 años, el cantante español apostó por un mullet moderno con degradado lateral (fade), un estilo desenfadado que le da una apariencia más juvenil y alejada de los cortes formales que ha utilizado en otras etapas de su carrera.

El corte combina los laterales muy cortos con mayor volumen en la parte superior y una parte posterior más larga, características que actualmente están relacionadas con las tendencias urbanas y la cultura pop. El resultado aporta movimiento al cabello y una imagen más dinámica y atrevida para el intérprete de “Corazón partío”.

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Sanz, a sus 57 años, lleva un mullet moderno con un "fade". ( Instagram )

Sanz presumió su nuevo look durante su participación como invitado especial en uno de los conciertos de Shakira en Macondo Park, en Madrid, la colombiana realiza en este recinto una residencia de 12 presentaciones y, durante la noche del viernes, el cantante fue la gran sorpresa para los aproximadamente 55 mil asistentes.

La aparición ocurrió a mitad del espectáculo, cuando comenzaron a sonar los primeros versos de “La Tortura”: “Ay, panita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa’ ti”. El público reaccionó con gritos y aplausos cuando Alejandro Sanz apareció entre las llamas del escenario.

“Mi hermano Alejandro Sanz”, dijo Shakira al presentar al cantante, quien tomó su guitarra eléctrica para interpretar junto a ella uno de los temas más conocidos de su trayectoria.

La presentación también recordó la relación de amistad que ambos artistas han construido durante más de 20 años, además de la colaboración que los convirtió en una de las parejas musicales más recordadas del pop latino.

Después del concierto, Sanz compartió fotografías de la noche y dedicó un mensaje a Shakira en sus redes sociales, donde destacó la conexión que tiene la cantante con el público.

“Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte”, escribió el español.

“Magia, música y orgullo latino, que cuando late, se escucha en todas partes. Te quiero Shaki. Auuuuúuuu”, agregó Sanz.

El cantante también llevó durante su actuación una bandera de Ceuta a modo de brazalete; su participación convirtió al intérprete en el segundo invitado especial de esta residencia de Shakira, después de la aparición de la cantante italiana Laura Pausini.