El virtuoso cantante y compositor español Alejandro Sanz regresa a Puerto Rico con su nueva gira mundial titulada ¿Y Ahora Qué?

La exitosa gira de Alejandro, que comenzó en la primavera de este año, se ha presentado en más de 40 ciudades entre Estados Unidos, Latinoamérica y España.

A este momento se suma además “Yo era poesía”, el más reciente lanzamiento de Alejandro Sanz junto al artista mexicano Eden Muñoz. “Yo era poesía”, una colaboración nacida en Miami que conecta el universo poético de Sanz con la esencia musical mexicana, añade una nueva pieza a esta etapa creativa y en expansión del artista.

Sanz se presentará el 11 de noviembre a las 8:30 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico. Los boletos ya están a la venta en www.ticketera.com. La producción está a cargo del promotor José Dueño y Cárdenas Marketing Network (CMN).

Sanz hará un repaso por sus grandes éxitos y además, presentará música nueva de su reciente álbum homónimo ¿Y Ahora Qué? que conserva su estilo único e incomparable. Acompañado de sus virtuosos músicos, Alejandro interpretará sus temas icónicos, tales como “Y Si Fuera Ella”, “Amiga Mía”, “Cuando Nadie Me ve”, “Corazón Partío”, “Quisiera ser” y “No es lo Mismo”, entre muchas otras canciones que nos harán vivir un ritual de emociones.