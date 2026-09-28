Nueva York. Taylor Swift batió récords en los Premios MTV a los Videos Musicales de 2026, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados.

La gran figura del pop recibió el domingo por la noche el galardón inaugural Artist Director Honors, convirtiéndose en la artista más premiada en la historia de los VMA.

Anteriormente, compartía el récord con Beyoncé, con 30 premios VMA cada una. Este nuevo galardón busca reconocer a los artistas “cuya labor detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha hecho avanzar el arte de la narrativa visual”.

“Empecé a crear y a participar en videos hace 20 años”, dijo Swift durante su discurso, añadiendo que ha intervenido en la realización de unos 60 videos musicales, 18 de los cuales escribió y dirigió ella misma.

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“Ustedes, los fans, hacen que todo sea muy divertido”, afirmó.

También se alzó con el premio más importante de la velada, el de vídeo del año, por “The Fate of Ophelia”. Swift dedicó dicho galardón a la “artista por excelencia”, la fallecida Dolly Parton. “Creo que todos tuvimos mucha suerte de compartir este planeta con Dolly Parton durante un tiempo”, dijo.

Taylor Swift estrena el videoclip

Swift también estrenó el video de su nueva canción, “Patient Zero”, durante la ceremonia de entrega de premios. Ella dirigió la pieza visual, protagonizada por Colin Farrell y Dakota Johnson; en ella, Johnson y Swift aparecen como imágenes especulares la una de la otra.

71 Fotos Esto fue lo que se vio en la alfombra de los Premios MTV a los Videos Musicales 2026 (MTV VMA por sus siglas en inglés).

“Patient Zero” es además su primer sencillo desde que se casó con Travis Kelce, jugador de los Chiefs de Kansas City, en el Madison Square Garden el pasado mes de julio.

La ceremonia de dos horas de los MTV VMA se transmitió en vivo por CBS desde el Teatro Peacock de Los Ángeles.

Madonna se luce en el escenario

Madonna inauguró la gala, repleta de estrellas y ganó a lo grande. “Aquí está mamá”, fueron las primeras palabras que pronunció Madonna al inaugurar los VMA con su sencillo de 2026 “Bring Your Love”, junto a su colaboradora Sabrina Carpenter.

Más tarde, los actores David Corenswet e Isabel May entregaron a ambas el premio a la mejor colaboración por la canción.

“Hace tiempo que no hago una de estas cosas”, bromeó Madonna. “Así que no he preparado nada”.

Cuando llegó el momento de volver al escenario para recoger el premio a la artista del año, Madonna comenzó diciendo: “En primer lugar, quiero dar las gracias a mis dedos, porque siempre puedo contar con ellos”. Y cuando lo hizo por tercera vez al recibir el premio a la mejor dance, dijo simplemente: “Cobré vida en la pista de baile... Todos somos iguales en la pista de baile”.

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Si su objetivo era llevar la pista de baile al escenario de la entrega de premios, lo logró exactamente en su número de apertura y luego cuando Charli XCX salió de un baño de club para interpretar su versión remezclada de “Danceteria”. ¿A su alrededor? Un tropel de bailarines y varios amigos famosos, entre ellos la actriz Debi Mazar, Sombr y Julia Garner.

La ceremonia, que se retrasó 20 minutos por un reñido partido de la NFL entre los Ravens de Baltimore y los Cowboys de Dallas, no perdió tiempo en acelerar los latidos. Snoop Dogg, nominado 13 veces a los VMA y ganador en tres ocasiones, apareció poco después como presentador.

“Eso sí que es un ícono”, comentó Dogg sobre Madonna, antes de pasar a un chiste: “Ya no es virgen”.

Luego, Teyana Taylor presentó el primer premio, el de mejor pop, para LISA por “Dream” con la participación de Kentaro Sakaguchi.

“Gracias MTV por este premio increíble”, expresó mientras contenía las lágrimas. “Todos esos sueños de madrugada me trajeron hasta aquí hoy”. La situación era distinta una hora más tarde, cuando ella regresó al escenario para interpretar “Sawadika”, un potente tema de hip-hop cuyo título se traduce aproximadamente como “hola” en su tailandés natal.

Homenajes y muchos números musicales

Un gran momento dedicado a Dolly Parton era inevitable. Kacey Musgraves rindió homenaje a la inolvidable y legendaria figura de la música country interpretando una versión de “I Will Always Love You”.

Parton, cuya potente voz con vibrato, sus emotivas composiciones y sus deslumbrantes atuendos marcaron su ascenso desde una cabaña de madera en las montañas de Tennessee hasta la cima del estrellato y el reconocimiento mundial, falleció en Nashville el pasado mes de agosto a causa del cáncer. Tenía 80 años.

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Hubo una ráfaga de números musicales: Raye interpretó un popurrí de temas con aire soul retro, comenzando con “I Will Overcome” y continuando con “Where Is My Husband!”.

Bruno Mars bajó el ritmo con “Dance With Me”, mientras que Shaboozey arrancó con su sencillo “Cowgirl” antes de que Gunna se le uniera para ofrecer una mezcla de country y rap con su tema de fusión “High Noon”.

Jeff Probst, presentador de Survivor, y el actor Brandon Sklenar introdujeron la última actuación de la noche , y posiblemente la mejor: una recreación parcial del videoclip de «STORM», de GENER8ION y Yung Lean, que comenzó con Lean destrozando un trofeo del Hombre de la Luna de los VMA.

Sienna Spiro interpretó con gran potencia vocal su tema «Great Expectation». Fue una grata presentación de esta nueva artista, quien poco después fue galardonada como mejor artista revelación.

Orville Peck presentó un homenaje a George Michael, fallecido hace diez años el día de Navidad, a los 53 años de edad.

Nirvana se llevó el premio Video Vanguard 2026

Si bien la edición de 2026 de los Premios MTV a los Videos Musicales pudo parecer excesivamente centrada en el pop para algunos espectadores, esa tendencia se vio interrumpida cuando se otorgó el codiciado premio Video Vanguard a Nirvana.

“Eran totalmente originales y siempre intrépidos, en una época en la que el statu quo había llegado a un punto en el que todo parecía seguir una fórmula”, comentó el domingo Chuck D, rapero de Public Enemy, sobre los gigantes del grunge. “Hoy en día, su influencia se percibe en prácticamente todas las generaciones de artistas que surgieron después”.

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El galardón fue entregado a los miembros supervivientes de la banda: Krist Novoselic, Dave Grohl y Pat Smear. Su líder, Kurt Cobain, se suicidó en 1994.

“Kurt era único”, afirmó Novoselic durante el discurso de agradecimiento, añadiendo que la banda nunca imaginó que su sonido y su estética llegarían a conectar con tanta gente. Señaló que su música perdura porque el público sigue ansiando “algo auténtico, algo sin concesiones” y un mensaje que valide que “está bien ser tal como eres”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.