La emisora WHOY 1210 AM de Salinas rindió tributo póstumo ayer al desaparecido cantante azteca, José José, como antesala al séptimo aniversario de su fallecimiento.

El intérprete de recordados éxitos, como “Amar y querer” y “El triste”, murió un día como hoy en el año 2019 en Homestead, Florida. Tenía 71 años.

La guitarrista y locura Judymar Colón Díaz, en su espacio radial, resaltó la carrera y legado musical del ‘Príncipe de la Canción’.

En la hora y media de programación que dedicó a su memoria, se escucharon temas como “Lo pasado pasado”, “Vamos a darnos tiempo”, “Almohada”, “Brindemos por élla”, letra que grabó junto al reconocido cantante boricua José Feliciano, y " Llora corazón", entre otros.

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“Para mí es un honor poder rendir este sencillo homenaje musical a José José. Aunque soy de otra generación, crecí escuchando sus canciones, gracias a mi padre Martín ColónJunior, propietario de esta estación. Era su fan y en los paseos a traves de la Isla, que solía llevarnos a mi hermana Jarymar y a mí, las canciones que se escuchaban en su carro eran las de José José. Nosotras le reclamabamos, considerando que era música de viejos y nosotras éramos niñas. Hoy como adulta, soy su fan y entiendo el valor musical de sus canciones y su grandeza como artista”, manifestó Judymar.

Al homenaje se unió Sara Sosa, hija menor de José José, quien en llamada telefónica, desde su residencia en Miami, Florida, agradeció la iniciativa de la estación radial.

“Gracias a Radio Hoy y a Judymar Díaz por recordar a mi padre en la conmemoración de su fallecimiento. Han pasado siete años de su partida, lo recuerdo y extraño como el primer momento. Él esta presente y nos acompaña a mi madre y a mi, vive en nuestros corazones”, expresó con emoción Sosa.

Judymar Colón Díaz, de la emisora WHOY 1210 AM, Salinas ( Suministrada )

El actor y cantante méxicano, Fernando Allende, quien se encuentra en Los Ángeles, California, promocionando su nuevo sencillo, “Llegaste a tiempo”, también participó del homenaje a su amigo y paisano.

“José José es uno de nuestros grandes cantantes de todos los tiempos. Él tenía una manera especial y única de cantar, a demás de poseer una voz privilegiada. Cuando uno lo escuchaba se le erizaba la piel. Como ser humano fue un hombre noble y generoso, un gran amigo que quise y recordaré por siempre. Que bonito que se esté celebrando su vida en la conmemoración de su partida. Descansa en paz, querido Pepe”, sostuvo Allende.