La versión filmada del musical “Hamilton”, creado y protagonizado por el artista puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, llegará a los cines el próximo 4 de septiembre. La experiencia celebrará el décimo aniversario del estreno en Broadway de la multipremiada pieza.

El anuncio de parte de Walt Disney Studios establece que esta nueva presentación en pantalla “ofrece una poderosa experiencia cinematográfica que fusiona lo mejor del teatro en vivo con el lenguaje del cine”.

La versión se grabó en junio de 2016 en el Teatro Richard Rodgers de Broadway. El libreto, música y letras estuvo a cargo de Lin-Manuel Miranda, mientras la dirección recayó en Thomas Kail. El musical está basado en el libro “Alexander Hamilton” de Ron Chernow. La cinta fue producida por Thomas Kail, Lin-Manuel Miranda y Jeffrey Seller, con Sander Jacobs y Jill Furman como productores ejecutivos. La producción audiovisual estuvo a cargo de RadicalMedia.

“Hamilton” presenta la historia de los orígenes de Estados Unidos ‘desde una mirada contemporánea, con una partitura que mezcla hip-hop, jazz, R&B y Broadway. Esta producción marcó un antes y un después en el teatro, dejando una huella profunda en la cultura, la política y la educación”, narra el comunicado de prensa.

“El objetivo al filmar ‘Hamilton’ fue capturar la magia que se vivía cada noche en el Teatro Richard Rodgers durante el primer año en Broadway,” comentó Thomas Kail, director y productor del musical, mediante la comunicación escrita. “Nos emociona que el público ahora pueda vivir esa experiencia en pantalla grande”.

La nueva presentación filmada “expande la versión ya disponible en Disney+, con la incorporación de Reuniting the Revolution, un prólogo especial que reúne al elenco y a los creadores originales para reflexionar sobre el legado cultural y personal de esta obra que marcó un antes y un después en el teatro musical”.

El elenco original está conformado por: Lin-Manuel Miranda como Alexander Hamilton, Leslie Odom, Jr. como Aaron Burr, Renée Elise Goldsberry como Angelica Schuyler, Daveed Diggs como Marquis de Lafayette/Thomas Jefferson, Jonathan Groff como King George, Christopher Jackson como George Washington, Jasmine Cephas Jones como Peggy Schuyler/Maria Reynolds, Okieriete Onaodowan como Hercules Mulligan/James Madison, Anthony Ramos como John Laurens/Philip Hamilton, Phillipa Soo como Eliza Hamilton.

Entre sus numerosos reconocimientos, “Hamilton” cuenta con 11 premios Tony (2016) en su producción original de Broadway.