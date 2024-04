El reconocido muralista puertorriqueño Eliezer “SKE” Pagán Torres, pionero en el arte del grafiti en la Isla, falleció el pasado lunes tras batallar contra el cáncer.

Los restos del artista serán expuestos este jueves en la funeraria Borinquen Memorial, en Carolina, municipio donde fue criado junto a sus padres Eliezer Pagán Olmeda y Nereida Torres y su hermana Adieren, según detalló su tío Rubén Pagán Olmeda a través de un comunicado de prensa.

Datos sobre las exequias del muralista Eliezer "Ske" Pagán Torres. ( Suministrada )

Se celebrará una misa en su honor a las 8:00 de esta noche.

Su sepelio será mañana, viernes, desde el mediodía en el cementerio Los Cipreses, en Bayamón.

PUBLICIDAD

En Puerto Rico, el grafiti comenzó a desarrollarse a partir de los años 80, por un grupo de jóvenes influenciado por los grafiteros de Nueva York. Uno de estos exponentes y pioneros fue Pagán Torres, conocido artísticamente como SKE.

Ske junto a una obra suya en la pared del viejo Teatro Matienzo en Santurce, el 25 de febrero de 1995. ( Archivo )

Nacido en el 1971, SKE era oriundo de Carolina, en donde, según dijo en una entrevista con Primera Hora en el 2008, conoció por primera vez el arte del grafiti: “Cuando tenía 10 años, varias personas vinieron de Nueva York a mi escuela en Carolina. Allí, me enseñaron un libro en donde salía el grafiti. Veíamos los dibujos en los trenes y rápido supe que eso era lo que me gustaba. También, me enseñaron que teníamos que tener una firma y que esta debería ser de pocas letras para que fuera fácil firmar”.

De ahí, escogió Joker y comenzó a firmar con ese seudónimo dondequiera que podía. “Pero, entonces, un día me metí en problemas en la escuela y tuve que buscarme una diferente, que no la conociera nadie. Practicaba mucho en la libreta, hasta que llegué hasta la que tengo ahora, SKE. Siempre buscaba diferentes trazos para darles a las letras”, contó.

Su arte y su estilo los aprendió por su cuenta tras comenzar a desarrollarse en el 1981.

Las impresionantes creaciones de SKE ocupan muchos de los espacios en la Isla, llegando incluso a exhibirse en el MoMa de Nueva York. Su arte se extendió fuera de Puerto Rico y los Estados Unidos, en países como Sudáfrica, Alemania, España, Francia y Colombia, entre otros, destacó su tío.

SKE fue parte del grupo de artistas que colaboró a pintar murales en la escuela Segunda Unidad Silverio García Clara, un loable gesto que Primera Hora reseñó en el 2022.

Un niño posa en la entrada de la escuela Segunda Unidad Silverio García Clara de Naguabo, donde la comunidad remozó el plantel. ( Suministrada )

SKE consideraba el grafiti como una expresión artística que, como cualquier otra, plasma preocupaciones, mensajes, denuncias o algún tema de interés de un artista y su grupo.