Tras seis semanas de variadas y exquisitas presentaciones teatrales, la tercera edición del Festival Teatro de la Mujer culmina con un evento especial en honor a la experimentada actriz puertorriqueña, Luz María Rondón. El homenaje se llevará a cabo el próximo miércoles, en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón, a partir de las 7:00 p.m.

La invitación es abierta a todos los profesionales del ámbito teatral, así como al público general. La actividad será gratuita y tiene el propósito de rendir honores a una de las figuras más queridas de la comunidad artística de Puerto Rico. Se invita especialmente a aquellos que han trabajado con Rondón o han sido impactados por su enseñanza y su arte, para compartir una noche inolvidable para ella.

A propósito de este homenaje, la maestra y actriz reflexionó: A través de los años he encontrado personas que creen que ser actor o actriz es como un vacilón, que eso lo puede hacer cualquiera. No. Es una profesión seria y es una profesión donde hay que tener el talento, que eso te lo da Dios, no te lo da nadie más, y hay que tener mucho respeto por el público”.

Durante la velada se presentará un resumen visual de las seis obras presentadas en el festival: “Victoria en mí”, “Preñás sin censura”, “Las vaginas son ateas”, “Jugando a la pen...”, “Mal educados” e “Hijos”.

Además, asistirán varios participantes y miembros del equipo de producción de las piezas presentadas en esta edición del festival. Uno de los momentos más emotivos de la noche será la sección de anécdotas, donde los asistentes podrán compartir sus recuerdos y experiencias memorables con la homenajeada.

El evento culminará con la presentación de un documental que la actriz Cristina Sesto y otros compañeros comenzaron a realizar durante la obra “Caribe bestial”, en la que trabajaron junto a Rondón. Este documental ofrece una mirada íntima a los últimos años de la veterana actriz en lo que le apasiona, el arte, incluyendo ensayos, entrevistas y momentos personales.