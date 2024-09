El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y su Disquera ICP anunciaron que la más reciente producción musical del percusionista puertorriqueño Giovanni Hidalgo, “Jubilation”, ya está disponible en todas las plataformas de distribución digital. Este nuevo álbum incluye 12 temas de reconocidos compositores y artistas del jazz, música latina y afro. Hidalgo no lanzaba un disco propio hace más de 20 años.

“Jubilation significa todo para mí porque representa mi júbilo humano y espiritual como artista y percusionista. Por eso escogí estos números de los grandes del jazz, de la música latina y afro. Para mí, este álbum es como un tremendo elixir que me causa alegría y confort en cada sorbo”, explicó el artista en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

La canciones incluidas en este álbum son: Jubilation de Junior Mance, Plenty, Plenty Soul de Milt Jackson, Soul Turnaround de Walter Bishop, Jr., Whisper Not de Benny Golson y Work Song de Nat Adderley, Idle Moments del compositor Duke Pearson, Canta Bajo de Pat Patrick, Willow Weep for me de Ann Ronell, Saoco compuesto por Armando Peraza y Raymond Pérez, How Long, How Long Blues de Leroy Carr, Isn’t She Lovely de Blue Mitchell y Giovannology por Giovanni Hidalgo y Norbert Stachel.

“Giovanni Hidalgo es un tesoro nacional cuya maestría en la percusión ha llevado la música puertorriqueña a escenarios internacionales. Su dedicación y pasión por la música no solo inspiran a nuevas generaciones de músicos, sino que también enaltecen nuestra rica herencia cultural. Nos enorgullece aportar a su trayectoria musical colaborando con esta nueva producción discográfica, que contiene una fusión de ritmos tradicionales con influencias modernas. Esperamos que disfruten de Jubilation, que ya está disponible en todas las plataformas digitales”, expresó el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz, mediante comunicado de prensa.

Giovanni Hidalgo cuenta con una extensa trayectoria musical y es reconocido como uno de los más grandes percusionistas de todos los tiempos. Los expertos consideran que Hidalgo ha revolucionado el sonido de las congas en la música contemporánea. Es un virtuoso en su técnica y enfoque innovador. A lo largo de su carrera ha colaborado con grandes leyendas de la música como Tito Puente, Paul Simon y Eddie Palmieri, entre otros. Igualmente, fue maestro en Berklee College of Music ayudando a desarrollar nuevas generaciones de percursionistas.

Este álbum fue producido por la Disquera ICP y coordinado por Marcio García en colaboración de Zuania Colón, Ámbar Suárez y Carlos Ruiz. El arte de la carátula fue realizado por el artista Eli Barreto y el arte gráfico por Adaris García Otero. La fotografía estuvo a cargo de Rubén Abruña y la tipografía por Andrew TheBerge.

Jubilation de Giovanni Hidalgo puede escucharse en todas las plataformas digitales. Para más información sobre este y otros proyectos de la Disquera ICP puedes seguir las redes sociales del ICP y Culturalpr.com.