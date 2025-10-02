¡Vuelve con un giro renovado!

“Fuego a la Lata”, producción que generó ruido el verano pasado en las tablas boricuas, se reinventa y se transforma en una experiencia estremecedora bajo el nombre de “Halloween a la Lata”.

Esta edición, dirigida a un público adulto, promete una mezcla electrizante de teatro, cabaret y música, en un espectáculo cargado de magia, misterio y horror. El concepto se presentará en el estilo de un vibrante “Café Concert”, convirtiendo el espacio en una fiesta escénica inolvidable.

Las funciones se llevarán a cabo los días 24 y 25 de octubre, a las 9:00 p.m. en Musas & Eventos del Centro de Bellas Artes de Santurce, que se transformará en el epicentro de lo inesperado, lo provocador y lo espectacular.

“Luego del éxito de la cuarta temporada con cuatro funciones ‘sold out’ en junio, regresamos con Halloween a la Lata, que más que un show es una celebración escénica, es una propuesta que fusiona teatro, cabaret, música y una pizca de irreverencia, donde el arte se viste de misterio, picardía y pasión, invitando a vivir una noche fuera de lo común”, expresó Noland Otero, productor del evento, en declaraciones escritas.

El elenco reúne a destacadas figuras del espectáculo en Puerto Rico como Amar Sotomayor, Carlitos Hernández, Félix Chevremont y Robert Rosario, acompañados por Carlos Muñoz, Héctor Beltrán, Raúl de la Paz y el propio Noland Otero, quienes aspiran a llevar una puesta en escena que deslumbrará y sacudirá las emociones del público.

El espectáculo cuenta con el concepto y la coreografía de Carlitos Hernández, la selección musical y arreglos de Ricardo Martínez, y la dirección general de Noland Otero.

Las puertas abrirán a las 8:00pm para que los asistentes disfruten de un ambiente completo con tapas y tragos antes de sumergirse en la experiencia teatral.

Los boletos ya están disponibles en Ticket Center www.tcpr.com o llamando al 787-792-5000.