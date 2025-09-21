Luego de su éxito por varios pueblos alrededor de la Isla, la comedia “Hasta que el show nos separe” llegará a Añasco. La puesta en escena será el próximo 11 de octubre, a las 8:00 p.m., en Rancho Grande Bar and Seafood de Añasco.

El público se encontrará con una peculiar “charla motivacional” que mostrará entre risas y parodias, las supuestas “herramientas” para lograr una relación de pareja saludable, describe el comunicado de prensa.

Anamaris Santiago (El Remix) y Carlitos Ramírez (Día a Día) se unen para, a través de ‘sketches’, rutinas de comedia y números musicales, llevar al público “por las diferentes etapas de la vida en pareja, exponiendo las perspectivas tanto del hombre como de la mujer, garantizando una noche de carcajadas y entretenimiento”, prosigue el escrito.

PUBLICIDAD

“Estoy muy contento con la acogida que ha tenido este show por la Isla y, sobre todo, emocionado de presentarme junto a Anamaris en Añasco. Será una experiencia especial poder compartir con el público del área oeste que siempre nos recibe con tanto cariño”, expuso Carlitos Ramírez por escrito.

Por su parte, Anamaris Santiago añadió que “el cariño y entusiasmo del público nos confirma que estamos presentando una propuesta diferente, fresca y necesaria en la escena teatral actual”.

Para reservaciones puedes llamar al 787-464-4175 y 787-464-7001.