Luego del éxito de sus primeras presentaciones, el comediante y dramaturgo Héctor Méndez regresa con más fuerza, más ocurrencias y más razones para reír con una última función de su show ”¡Y que se joda!” el próximo 31 de julio en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

El puertorriqueño regresa a la ciudad de los Cangrejeros para llevar una puesta en escena que buscar ser una noche inolvidable de carcajadas, ocurrencias, improvisación, todo con el estilo único que ha convertido a Méndez en uno de los favoritos del público puertorriqueño.

En un comunicado de prensa, el boricua sostuvo que esta presentación será su último show, aunque no descartó que llegue con una que otra sorpresa y, posiblemente, una rutina completamente nueva para “poner al público a llorar, pero de la risa”.

Con su característica jocosidad, su comicidad sin filtros y su manera tan peculiar de ver la vida, Méndez invita al público a ser parte del “Joda Bowl” y despejar la mente por un rato.

Los boletos ya están disponibles en Ticketera y en la boletería del Centro de Bellas Artes.